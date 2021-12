2021 – l’année de l’espoir perdu

L’année 2022 commencera elle aussi dans une pandémie que tous auraient bien voulu laisser derrière.

S’il fallait résumer 2021, il s’agirait de l’année de l’espoir perdu, a analysé Jean-François Lisée au micro de la «Rencontre politique de l’année» animée par Mario Dumont à QUB Radio. En effet, l’année a débuté avec l’arrivée de vaccins qui semblait annoncer le retour à la normale

«On commence la 3e dose et un nouveau variant est en train de nous dire que la normalité complète, ce n’est peut-être pas dans un avenir prévisible», a lancé l’ancien chef péquiste.

Il est effectivement déprimant de terminer l’année comme elle a débuté, mais il est important de souligner que les Québécois ont quand même pu retrouver un semblant de vie normale dans les derniers mois, a tempéré l’analyste Elsie Lefebvre.

«On a le pire bilan de toutes les provinces canadiennes per capita par 100 000 habitants à cause de l’incompétence et l’incurie de la gestion de la crise dans les CHSLD», a pour sa part insisté l’ex-chef du NPD Thomas Mulcair. Avec le rapport de la protectrice du citoyen ainsi que le rapport et l’enquête en cours du coroner, on commence à voir les premières indications de cela, a expliqué l’ancien politicien.

Après une mauvaise gestion de la pandémie en 2020, les invités de la Rencontre politique de l’année 2021 ont jugé que le gouvernement du Québec s’est bien repris cette année.

«En 2021, on a remis le système de santé en selle. Christian Dubé est arrivé et a pris les reines et on l’a senti. Je pense qu’il se révèle une étoile du gouvernement», a jugé Elsie Lefebvre.