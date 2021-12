VAILLANCOURT, Micheline

née Bruneau



Au CHSLD Jean-Louis Lapierre, le 22 décembre 2021, à l'âge de 81 ans est décédée Mme Micheline Bruneau, épouse de M. Bernard Vaillancourt.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Pascale (Daniel) et Patrick (Sandra), ses petits-enfants Gabrielle, Rosalie, Caleb et Alexis, ses frères Bernard (Lise) et Jean-Guy (Huguette), plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Elle a été confiée auST-CONSTANT, QC J5A 2G9Tél. : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 8 janvier 2022 de 14h à 17h, suivi d'une cérémonie à la chapelle.En raison des circonstances particulières, la famille coordonnera l'accès à la cérémonie selon le nombre de personnes autorisées.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD J-L.L pour les bons soins prodigués.