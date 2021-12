BEAUDET, Charles Eugène



À Saint-Eustache, le 26 décembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Charles Eugène Beaudet, époux de Mme Yvette de Repentigny.Il était fils de feu Charles Auguste Beaudet et de feu Marie-Anne Thibodeau. M. Beaudet était horloger de métier durant 46 ans (de 1947 à 1993) au service de différentes bijouteries, dont les 20 dernières années, au service de la Bijouterie Birks du centre-ville de Montréal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses quatre merveilleux enfants: Christiane, Claudette (Yvon), Benoit (Sophie) et Francyne (Michel), ses trois gentilles petites-filles: Geneviève, Véronique et Ophélie. Il était le frère de feu Thérèse (Jean-Marc), feu Carmen (feu Émile), feu Louis, feu Madeleine, feu Gaston (Lucette) et Marie-Paule (Richard). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le lundi 3 janvier 2022 à 11h00, en l'église de Saint-Eustache, endroit où il a été bénévole de 1997 à 2017.Ses cendres seront inhumées au lot familial du cimetière St-Vincent-de-Paul à une date ultérieure.Il fut confié au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934