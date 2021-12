LAMARCHE, Hubert



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Hubert Lamarche survenu le 19 décembre 2021.Alors que nous pleurons sa perte nous savons qu'il est de nouveau réuni avec Lili (Line Howlett) sa bien-aimée.Il laisse dans le deuil sa fille Lynda (Harold), ses petits-enfants Melissa (Tony) et Matthew (Shannon), ses quatre arrière-petits-enfants Amelie, Campbell, Nathan, Matheson, Jacob, ses frères Germain et Jacques, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs nièces et neveux, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général du Lakeshore pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un hommage aura lieu ultérieurement.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer, lequel sera apprécié.