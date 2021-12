CIALE, Henry "Enrico"



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Henry Ciale, à Laval, le 9 décembre 2021 à l'âge de 87 ans. Il rejoint son épouse bien-aimée, Anna (Annie) Fuoco.Il laisse dans le deuil ses quatre enfants, Tony, Lisa (Jimmy), Perry (France), Danny, ses petits-enfants, Katrina (Frank), Erica (Jean-Yves), Marco, Lianna (Petro), Luca (Amanda), Juliano (Emma), Kayla (John), Emilio, ses arrière-petites-filles adorées, Isabella, Gabriella, Alessandra et Livia, ses belles-sœurs Elena, Norma, Sera, Gerda, Yvette et ses beaux-frères Roderick, Joe, ses neveux et nièces, autres parents et amis. Il est le dernier à rejoindre ses défunts frères et soeurs, Justin, Nick, Alfred, Eddy, Helen et Filomena.La famille vous accueillera le jeudi 6 janvier de 13h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que vendredi de 9h à 11h suivi d'une messe célébrée en privé, au Mausolée St-Martin à l'arrière du complexe funéraire:Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.Remerciements au personnel du Centre d'hébergement Vigi-l'Orchidée-Blanche.