ROY née LABELLE, Liliane



Le 23 décembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée Liliane Labelle Roy, conjointe de Normand Roy.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Roxanne et Jean-Maxime, ses petits-enfants Yan-Olivier et Félix, ses soeurs Diane et Murielle ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier les employé(e)s du CLSC de Laval, de l'hôpital Sacré-Coeur et de l'Hôpital Royal Victoria pour leur soutien et les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances le mercredi 5 janvier 2022, de 14h à 19h au complexe funéraire :Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées.