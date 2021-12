BOULAY, Michelle



À Saint-Hyacinthe, le 9 novembre 2021, est décédée à l'âge de 71 ans, madame Michelle Boulay, fille de feu Conrad Boulay et de Gertrude Barloz.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil ses fils : Benoit et Alexandre Girouard, ainsi que son petit-fils Antoine.La défunte laisse dans le deuil ses frères : Adrien, Richard, Paul, Guy, Daniel et Robert, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La défunte a été incinérée au crématoire Lalime. Une cérémonie aura lieu printemps.