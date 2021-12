RICHARD, Claude



À Montréal, le 25 octobre 2021, est décédé Claude Richard (Fred), époux de Ghislaine Graveline.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-François (Marie-France Beaulieu) et ses petits-enfants William et Noémie; son frère Denis (Diane Bolduc), sa soeur Michelle (Marcel Auclair), ses belles-soeurs, Nicole, Laurette (Marcel Bessette) et Johanne (Régent Paillé), plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Conformément à ses dernières volontés, il ne sera pas exposé.