PÂQUET, Lucile



À LaSalle, le 18 décembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Lucile Pâquet, épouse de feu Marcel Morin.Elle laisse dans le deuil ses fils Louis (Josie) et Pierre, ses soeurs Rolande et Claire, son frère Gilles, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital LaSalle ainsi que celui des Floralies LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Compte tenu de la situation actuelle, la famille recevra les condoléances ultérieurement en 2022.