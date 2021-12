DUFRESNE, Lucie



Le 18 décembre 2021, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Lucie Dufresne, épouse de M. François Bienvenu, demeurant à Otterburn Park. Elle était la fille de feu Mme Rollande Mongeau et feu M. Vincent Dufresne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux enfants Mélissa (Gabriel) et Vincent (Éloïse), ses deux soeurs Louise (Laurent Presseau) et Monique (Claude Hébert), ses beaux-parents Lise Rouleau et André Bienvenu, ses belles-soeurs Lucie Mattu (Richard Vetter), Nicole (Luc Bélisle) et Shantal (Luc Pelletier), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 8 janvier 2022 à 10h en l'église de Saint-Basile-le-Grand. Les funérailles auront lieu par la suite à 11h. L'inhumation aura lieu au cimetière de la même ville ultérieurement.En guise de sympathie, des dons pourraient être faits à la paroisse de Saint-Basile-le-Grand.Les arrangements funéraires ont été confiés auMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.com