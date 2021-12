Comment accepter le décès de mon âme sœur?

Ma compagne des 40 dernières années m’a quittée. Morte d’un cancer qui l’a rongée pendant plus de trois ans, je l’ai accompagnée dans sa lutte contre la maladie, mais la science n’a rien pu pour elle. Son départ m’a démolie et enlevé toute raison de vivre.

On a commencé à se fréquenter à une période où le lesbianisme était tabou. On a attendu que nos parents soient décédés avant de faire vie commune. Heureusement, quand on s’est décidé à vivre ensemble, ma sœur la plus vieille m’a donné sa bénédiction en me disant « Tu sais N....e, je m’en doutais depuis longtemps. »

On n’a jamais eu d’enfants, même si c’était notre plus cher désir. Et ces dernières années, on enviait beaucoup les jeunes couples de lesbiennes qui se permettent de fonder des familles. Mais il était trop tard pour nous. Toute notre vie, on a dû se contenter d’aimer les enfants des autres. Maintenant que ma blonde est partie, je me rends compte à quel point les enfants qu’on aurait pu avoir me permettraient de mieux traverser mon deuil, en perpétuant la présence de ma blonde, alors qu’elle n’est plus sur terre.

Je trouve ça tough certains jours de me lever sans elle à mes côtés. Même si les deux dernières années de sa vie furent pénibles à cause des traitements, au moins elle était là dans l’appart. Je pouvais la toucher, la sentir et l’apaiser dans ses douleurs. Je vis mon premier Noël sans elle et je trouve ça dur. Je n’ai le goût de rien, même pas de me présenter aux fêtes de famille, moi qui aimais tant ça avant. Ma sœur qui est croyante me dit qu’avec la foi, je traverserais mieux mon deuil. Mais me mettre à croire alors que le pape et l’Église rejettent les homosexuels, il n’en est pas question. Mais quoi faire pour finir par accepter que je ne la reverrai plus jamais ?

N.

Faire un deuil, ça prend du temps et des efforts. Plusieurs maisons funéraires offrant un suivi de deuil, cela pourrait vous aider. J’assistais aux funérailles d’une amie chère la semaine dernière et le célébrant a lu un texte très inspirant de Henry Scott Holland en disant à l’assemblée d’imaginer que c’était mon amie décédée qui nous le disait :

« La mort n’est rien, je suis seulement passée dans la pièce à côté. Je suis moi. Vous êtes vous. Ce que j’étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné, parlez-moi comme vous l’avez toujours fait. N’employez pas un ton différent, ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi. Priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l’a toujours été, sans emphase d’aucune sorte, sans une trace d’ombre. La vie signifie tout ce qu’elle a toujours été. Le fil n’est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées, simplement parce que je suis hors de votre vue ? Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. »