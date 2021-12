COVID-19: la LNH assouplit son protocole

La période d’isolement obligatoire pour un joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) vacciné et déclaré positif au coronavirus a été réduite de moitié, passant à cinq jours avec confirmation d’un résultat négatif.

Selon une missive obtenue par le journaliste Frank Seravalli mercredi, la LNH a transmis celle-ci à ses 32 équipes. L’assouplissement du protocole suit donc les recommandations de la Santé publique américaine, qui exige cinq jours de quarantaine et non plus 10. Toutefois, dans le cas des hockeyeurs du circuit Bettman, ils devront avoir été vaccinés et ne pas éprouver de symptômes, ou encore, voir une diminution de ceux-ci.

De plus, la réduction de la période sera possible uniquement dans les marchés le permettant. Or, la situation demeure compliquée au Canada, où les contraintes ont été au contraire renforcées par les autorités de santé publique. Au Québec, le gouvernement Legault demande la présentation à huis clos des matchs locaux du Canadien de Montréal et des autres organisations sportives.

Mardi, la LNH a annoncé le report des quatre prochains duels à domicile du Tricolore, qui étaient prévus du 4 au 10 janvier. De plus, la rencontre opposant le Bleu-Blanc-Rouge aux Bruins de Boston le 12 janvier au Centre Bell aura plutôt lieu au TD Garden. En revanche, il n’aura pas à se présenter à Boston pour le duel qui devait être disputé le 21 mars; en fait, le Canadien devra en principe recevoir les Bruins deux fois d’ici la fin de la campagne pour les visites de ses grands rivaux reportées du 18 décembre et du 12 janvier.

