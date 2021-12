TRAHAN ROY, Estelle



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 12 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Estelle Roy, épouse de feu Fernand Trahan.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mireille (Réal), Michel (Louisette), Denis et Sylvie (Marcel Jr), ses sept petits-enfants Karine, Marie Pier, Jean-Michel (Roxane), Maryline, Yanick (Jennifer), Christian et Alexandre, ses douze arrière-petits-enfants Maeva, Maxence, Mathéo, Eloïse, Joaquim, Victoria, Katherine, Jérémy, Charly, Samy, Léo et Jade Lee, ses frères feu André et Yvan, sa soeur Monique, ses belles-soeurs Lise et Suzie ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 8 janvier 2022 à 11 h, en l'église Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, 993, Principale, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, Qc, J0J 1G0. La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 10 h.95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comLa famille désire remercier chaleureusement le personnel de l'Hôpital du Haut-Richelieu pour son dévouement ainsi que pour la qualité des soins et services prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com ou en partageant la publication de notre page Facebook.