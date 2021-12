Dépistage: rendez-vous non disponibles octroyés

En raison d’une problématique avec la plateforme de prise de rendez-vous pour le dépistage de la COVID-19, plusieurs plages horaires non disponibles ont été octroyées pour les prochains jours dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Les autorités de la santé n’ont pas le personnel nécessaire pour honorer ces rendez-vous distribués par erreur et doivent donc annuler ceux-ci.

«Nos équipes procéderont uniquement au dépistage par test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) des travailleurs de la santé et des personnes en attente d’une chirurgie à l'extérieur de la Mauricie et du Centre-du-Québec», a précisé le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Des tests de dépistages rapides à faire à domicile seront remis aux autres personnes se présentant sur place, bien que le nombre de tests disponibles soit limité.

En cas de résultat positif lors d’un test rapide, il n’est pas nécessaire de se faire confirmer le diagnostic en centre de dépistage, à l’exception des travailleurs de la santé, a précisé le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.