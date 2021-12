DAOUST, Jean-Marc



À Montréal, le jeudi 9 décembre 2021, est décédé à l'âge de 90 ans, Monsieur Jean-Marc Daoust.Outre son épouse et son fils, il laisse dans le deuil, ses frères et ses soeurs et autres membres de sa famille.Nous nous souviendrons de cet homme comme un gentleman très sociable avec beaucoup d'entre-gens et qui aimait parler avec les gens.Sa dépouille sera incinéré et les cendres seront déposées en terre au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000