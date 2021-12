FERRO, Norma



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Norma Ferro Lauzier survenu le 17 décembre 2021, épouse de Pierre Lauzier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux belle-soeurs, Françoise Faucher, Monique Lauzier, de nombreux parents et amis.Native de Montréal, issue de parents italiens, elle fut une épouse hors pair, dédiée au soutien des activités sociales et caritatives dans le comté de Sauvé et auprès des Richelieu du Grand Montréal. Trilingue, ses compétences linguistiques étaient admirées et utilisées par ses concitoyens.Elle fut terrassée pour la seconde fois de sa vie par le syndrôme de Guillain Barré.Son époux vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 8 janvier 2022 de 9h à 11h. Une cérémonie religieuse aura lieu ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, les dons commémoratifs peuvent être envoyés à la Fondation canadienne du SGB/PDIC en visitant www.sgbpdic.ca.