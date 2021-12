À moins d’une surprise majeure, Ben Roethlisberger disputera son dernier match en carrière à Pittsburgh, lundi soir. Son déclin actuel ne doit surtout pas faire oublier à quel point le quart-arrière a joué un rôle instrumental dans les succès des Steelers au fil de sa carrière.

C’est visiblement la fin d’une époque dans la NFL. Après les retraites d’Eli Manning, en 2019, et de Philip Rivers, l’an dernier, la fameuse cuvée de quarts-arrières du repêchage de 2004 verra son dernier membre sélect accrocher ses épaulettes. Vous comprendrez ici qu’on fera bien sûr abstraction de JP Losman, que les Bills avaient eu le malheur de sélectionner aussi au premier tour.

Des trois quarts-arrières de renom qui ont longtemps brillé, Roethlisberger est celui qui devrait obtenir le plus de considération pour une place au Temple de la renommée.

En plus de ses deux triomphes au Super Bowl, il est l’un des huit quarts dans l’histoire à avoir dépassé le cap des 400 passes de touché. Ses 63 721 verges le placent au cinquième rang.

Il serait long de faire la tournée de ses réalisations statistiques, mais Roethlisberger, par-dessus tout, c’est son style unique qu’il faudra retenir. Physique à souhait, costaud comme pas un à sa position, il n’a jamais reculé devant une collision et il a toujours cadré à merveille dans la mentalité de col bleu de Pittsburgh.

Si, au début de sa carrière, il a surtout été un « gestionnaire de match » efficace, Roethlisberger est vite devenu le point central de l’attaque des Steelers.

Une ère de changement

À neuf reprises, il a connu des saisons de plus de 500 passes tentées. C’est à la mode d’aujourd’hui, diront certains, mais sans un quart-arrière de la trempe de Roethlisberger, les Steelers n’auraient jamais pris ce virage avec autant d’agressivité.

À titre comparatif, le légendaire Terry Bradshaw n’a jamais lancé plus de 472 passes dans une saison.

Autres temps, autres mœurs, évidemment, mais n’empêche que c’est avec Big Ben que les Steelers ont changé d’identité.

La relève

En fait, les Steelers ont tellement misé sur lui les yeux fermés qu’ils ont négligé la transition inévitable.

Roethlisberger est revenu cette saison, mais il était clair dès la seconde moitié de la campagne de l’an dernier que le mur du temps avait frappé durement.

Entre Bradshaw et Roethlisberger, les Steelers ont mis 20 ans à trouver leur homme. S’il fallait que la prochaine transition soit aussi longue...

Reste à voir si les Steelers se tourneront vers un vétéran productif ou vers le repêchage, même s’il n’y a pas de valeur sûre venant de la NCAA cette année.

Chose certaine, Big Ben terminera sa carrière dans un État qui l’a toujours détesté, en Ohio. Dans cinq ans, tout indique qu’il sera immortalisé à Canton.

DUEL DU LUNDI

Les forces en présence

BROWNS

Baker Mayfield | Quart-arrière | 15 T, 11 INT, 2825 verges

Nick Chubb | Porteur de ballon | 8 T, 1143 verges

Donovan Peoples-Jones | Receveur | 3 T, 483 verges

STEELERS

Ben Roethlisberger | Quart-arrière | 20 T, 8 INT, 3373 verges

Najee Harris | Porteur de ballon | 6 T, 984 verges

Diontae Johnson | Receveur | 7 T, 1079 verges

JOUEUR À SURVEILLER

Kyle Pitts | Ailier rapproché, Falcons d’Atlanta

Photo AFP

Dimanche, s’il y a un joueur à surveiller dans le duel opposant les Bills aux Falcons, c’est l’ailier rapproché recrue des Falcons Kyle Pitts (# 8). Déjà, il s’est hissé dans un groupe sélect de quatre ailiers rapprochés qui ont capté au moins 60 passes à leur première année (avec Keith Jackson, Jeremy Shockey et Evan Engram). Avec 951 verges au compteur, il n’est plus qu’à 125 verges du record de tous les temps pour un ailier rapproché recrue. Mike Ditka (1076 verges) détient cette marque depuis 1961... à une époque où la saison durait 14 matchs.

1. Packers de Green Bay 12-3

Semaine dernière : 1 (=)

Tout ce qui peut freiner Aaron Rodgers est Aaron Rodgers lui-même. Ou plutôt sa blessure à l’orteil, qu’il semble aggraver chaque semaine. Voilà pourquoi il est primordial de terminer au premier rang de la conférence et d’ainsi profiter d’un congé en première ronde éliminatoire.

2. Chiefs de Kansas City 11-4

Semaine dernière : 2 (=)

Pas de Travis Kelce, pas de problème ! Même sans leur ailier approché étoile, les Chiefs ont inscrit 36 points et gagné 381 verges face aux Steelers. La défensive continue de dominer avec trois revirements. Les Chiefs n’ont pas donné plus de 10 points à leurs cinq derniers matchs locaux.

3. Rams de Los Angeles 11-4

Semaine dernière : 3 (=)

Chapeau aux Rams, qui ont répondu à leur séquence inquiétante de trois revers en novembre par une séquence inverse de quatre victoires depuis. Le tout, même si l’équipe a été au cœur d’une éclosion de COVID. Les Rams se rapprochent d’un troisième titre de division en cinq ans.

4. Buccaneers de Tampa Bay 11-4

Semaine dernière : 4 (=)

Qu’on aime ou pas le personnage, Antonio Brown a démontré à quel point les Buccaneers ont besoin de lui dans une phase de leur saison où les deux meilleurs receveurs sont sur la touche. Pour les Buccaneers, c’est le Super Bowl ou rien. Brown n’allait jamais être mis dehors.

5. Cowboys de Dallas 11-4

Semaine dernière : 5 (=)

Les Cowboys ont écrasé Washington en marquant plus de 50 points pour la première fois depuis leur iconique victoire de 52 à 17 au Super Bowl 27 face aux Bills. Leur attaque est sortie de sa torpeur et les trois phases de jeu ont inscrit des touchés. Une équipe très dangereuse...

6. Bills de Buffalo 9-6

Semaine dernière : 7 (+1)

Il y avait une tonne de pression sur les Bills dans le duel face aux Patriots et ils ont répondu de brillante façon. Privé de deux receveurs et derrière une ligne offensive remodelée, Josh Allen a disputé l’un des meilleurs matchs de sa jeune carrière. N’enterrez jamais les Bills trop vite !

7. Colts d’Indianapolis 9-6

Semaine dernière : 10 (+3)

Jonathan Taylor a encore franchi la barre des 100 verges face aux Cardinals, même s’il évoluait derrière une ligne offensive ravagée. Les Colts sont l’équipe de l’heure, mais la COVID frappe fort et Carson Wentz est touché. Il pourrait rater le match face aux Raiders.

8. Titans du Tennessee 10-5

Semaine dernière : 13 (+5)

Quelle différence énorme le retour du receveur A.J. Brown a faite pour l’attaque des Titans ! Ce n’est pas un hasard si Ryan Tannehill a lancé pour plus de 200 verges pour la première fois en cinq matchs. Ne reste plus qu’à espérer le retour de Derrick Henry et tout redeviendra possible.

9. Bengals de Cincinnati 9-6

Semaine dernière : 12 (+3)

Les Bengals ont balayé les Ravens avec deux victoires dans la même saison pour la première fois depuis 2015. Dans ces deux victoires, Joe Burrow a accumulé 941 verges et sept passes de touché. On n’a plus affaire aux bons vieux Bengals d’antan dans la division Nord.

10. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 9-6

Semaine dernière : 6 (-4)

Pour une deuxième semaine de suite, les Patriots ont perdu et la manière a été similaire avec des écarts à combler tôt dans la rencontre. Le quart-arrière recrue Mac Jones doit en faire plus que dans la récente séquence victorieuse et il n’est pas rendu à charrier l’attaque dans son développement.

11. Cardinals de l’Arizona 10-5

Semaine dernière : 8 (-3)

Les Cardinals sont en pleine crise avec trois défaites de suite. Leur effondrement est semblable à celui de la fin de la saison dernière. Malgré tout, leur place en séries est assurée. Une grosse performance face aux Cowboys dimanche prochain sera nécessaire pour retrouver la confiance.

12. Eagles de Philadelphie 8-7

Semaine dernière : 16 (+4)

Les Eagles occupent actuellement le septième et dernier rang dans la conférence donnant accès à un billet pour les éliminatoires. Jalen Hurts semble toutefois encore affecté par une blessure à la cheville et il n’est plus un facteur au sol. Washington et Dallas sont au menu pour finir.

13. Chargers de Los Angeles 8-7

Semaine dernière : 9 (-4)

D’accord, les Chargers étaient privés du porteur Austin Ekeler, du receveur Mike Williams et de l’ailier défensif Joey Bosa, entre autres. Sauf que ça ne justifie pas une défaite contre les Texans. Le porteur adverse Rex Burkhead a eu l’air d’Emmitt Smith contre eux. Troublant...

14. 49ers de San Francisco 8-7

Semaine dernière : 11 (-3)

Au moment où les Niners semblaient s’imposer comme des prétendants crédibles, ils ont soudain expérimenté la mauvaise version de Jimmy Garoppolo face aux Titans. Voilà que le quart-arrière est blessé et que Trey Lance s’enligne pour un deuxième départ.

15. Dolphins de Miami 8-7

Semaine dernière : 19 (+4)

Les Dolphins en sont à sept victoires de suite et la défensive a réussi huit sacs du quart contre les Saints décimés, qui jouaient avec leur troisième quart-arrière et une ligne offensive rapiécée. Belle séquence, mais les Dolphins ont le postérieur béni.

16. Ravens de Baltimore 8-7

Semaine dernière : 14 (-2)

Les Ravens ont été contraints d’habiller 11 joueurs de l’équipe de réserve en raison d’une éclosion de COVID. Quand le vétéran voyageur Josh Johnson devient ton quart-arrière, tu ne peux qu’allumer des lampions et espérer pour le mieux. Le tapis glisse sous les pieds des Ravens ravagés.

17. Raiders de Las Vegas 8-7

Semaine dernière : 20 (+3)

Les Raiders ont encore gagné un match qui ne leur donnera aucun point pour l’élégance ! Peu importe, ils se battent toujours, contre toute attente, pour une place en séries. Le porteur Josh Jacobs a connu son premier match de 100 verges de la saison. Pas trop tôt !

18. Vikings du Minnesota 7-8

Semaine dernière : 15 (-3)

L’attaque des Vikings s’est couverte de honte face aux Rams. Les trois cadeaux de la défensive avec des interceptions de Matthew Stafford ont entraîné un seul touché. Les Vikings ont été 2 en 12 sur les troisièmes essais. Les séries ? Quelles séries ?

19. Steelers de Pittsburgh 7-7-1

Semaine dernière : 17 (-2)

Qu’est-il donc arrivé avec la discipline légendaire des Steelers, qui s’effrite de semaine en semaine ? En retard de 30 points face aux Chiefs, ils ont écopé d’une punition pour provocation quand le receveur Ray-Ray McCloud a fièrement signalé son premier jeu. Gênant...

20. Saints de La Nouvelle-Orléans 7-8

Semaine dernière : 18 (-2)

Il ne faut pas juger Ian Book après un seul départ dans des circonstances impossibles face aux Dolphins, lundi. Les Saints ont dû habiller 14 joueurs de remplacement. Avec les Panthers et Falcons au menu, les Saints peuvent encore rêver à une présence en séries.

21. Browns de Cleveland 7-8

Semaine dernière : 21 (=)

Les Browns ont perdu leur sixième match cette saison par six points ou moins. C’est un autre cas classique d’une équipe si près, mais si loin du but. N’empêche que dans l’état actuel de la division Nord, ils pourraient toujours décrocher le titre à la toute fin.

22. Broncos de Denver 7-8

Semaine dernière : 22 (=)

Drew Lock a raté une belle occasion de bien paraître face à la défensive des Raiders, qui était 30e sur le plan des points accordés. Les Broncos sont pourtant loin de miser sur un mauvais alignement offensif. Ils travailleront fort pour embaucher un véritable quart-arrière cet hiver.

23. Falcons d’Atlanta 7-8

Semaine dernière : 25 (+2)

Encore une fois, les Falcons ont profité d’un rival faible pour engraisser artificiellement la colonne des victoires dans leur fiche. Les Lions, Panthers, Jaguars, Jets et Giants sont notamment des proies qui figurent à leur tableau de chasse. Ce sera moins rigolo face aux Bills à Buffalo.

24. Bears de Chicago 5-10

Semaine dernière : 28 (+4)

Ce ne serait pas le temps des Fêtes sans une apparition divine de Saint-Nick Foles pour procurer une victoire inattendue. Sans connaître un grand match, il a encore fait le boulot quand ça comptait. Rien ne justifierait toutefois de laisser Justin Fields sur le banc s’il est en santé.

25. Équipe de Washington 6-9

Semaine dernière : 23 (-2)

L’équipe de Washington a connu un début de saison difficile, puis un regain de vie, et la revoilà dans une fin de parcours atroce. La meilleure bataille livrée par l’équipe dernièrement est celle qui a explosé sur les lignes de côté entre Da’Ron Payne et Jonathan Allen. Pas chic !

26. Seahawks de Seattle 5-10

Semaine dernière : 24 (-2)

La fin de saison extrêmement décevante des Seahawks finira-t-elle par avoir raison de Pete Carroll ? Il s’agit d’une première saison de 10 revers pour l’entraîneur-chef en 27 ans, en incluant ses années dans la NCAA. La dernière fois, c’était à son année avec les Jets, en 1994.

27. Texans de Houston 4-11

Semaine dernière : 30 (-3)

Quelle serait notre perception du quart-arrière Davis Mills s’il avait été un choix de premier tour ? Personne ne le prend au sérieux, même s’il fait mieux que bien des quarts-arrières choisis avant lui au dernier repêchage. Partant du futur ? Probablement pas, mais une belle valeur pour Houston.

28. Giants de New York 4-11

Semaine dernière : 26 (-2)

Les Giants vont assurément virer le directeur général Dave Gettleman, mais il semble selon différents informateurs américains que l’entraîneur-chef Joe Judge reviendra l’an prochain. L’attaque retrouvera des éléments en santé et fera mieux. Une année de la dernière chance semble logique.

29. Panthers de la Caroline 5-10

Semaine dernière : 27 (-2)

Les murmures sont de plus en plus forts : le pilote Matt Rhule serait en danger de perdre son poste. Il mérite encore un peu de temps, sachant à quel point les Panthers partaient de loin à son arrivée. Il doit toutefois cesser de brasser les cartes avec ses quarts-arrières.

30. Jets de New York 4-11

Semaine dernière : 31 (+1)

Les Jets étaient aux prises avec un important problème d’effectifs face aux Jaguars avec sept partants en moins et 20 joueurs sur la liste de COVID-19. Ils ont malgré tout signé une quatrième victoire. Voilà qui en dit long sur l’état de putréfaction avancée des Jaguars...

31. Lions de Detroit 2-12-1

Semaine dernière : 29 (-2)

Sans Jared Goff, D’Andre Swift et T.J. Hockenson, les Lions auraient dû se faire maltraiter par les Falcons. C’est la preuve numéro 2457 que cette équipe se donne corps et âme pour l’entraîneur-chef Dan Campbell. Les Lions ont énormément de chemin à faire, mais c’est positif pour 2022.

32. Jaguars de Jacksonville 2-13

Semaine dernière : 32 (=)

Parmi les candidats au poste d’entraîneur-chef qui intéressent les Jaguars, il y a notamment les coordonnateurs des Buccaneers Byron Leftwich et Todd Bowles, ainsi que ceux des Cowboys Kellen Moore et Dan Quinn. Doug Pederson et Jim Caldwell seraient aussi sur les rangs.

