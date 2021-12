Le Danemark pulvérise son record quotidien de cas de COVID-19

Le Danemark, actuellement le pays dans le monde avec le plus de nouveaux cas de COVID-19 par rapport à sa population, a pulvérisé mercredi son record absolu avec 23 228 cas supplémentaires en 24 heures.

Ce record s’explique toutefois en large partie par un nombre très important de tests PCR effectués après Noël, le taux de tests positifs restant quasi stable, à 12,3 %, selon les données des autorités sanitaires.

Le précédent pic avait été atteint lundi avec 16 164 cas en 24 heures.

L’incidence danoise signifie que plus d’un habitant sur 60 a été déclaré positif au cours de la semaine écoulée.

Le nombre des personnes actuellement hospitalisées a quant à, lui légèrement augmenté, passant à 675 patients (+9 en 24 heures) dont 77 (+6) en soins intensifs, mais la progression reste nettement plus lente que la hausse du nombre des cas.

Seize décès supplémentaires ont été enregistrés en une journée. Sur une semaine, le nombre des morts augmente de 17 %, à 89 décès, mais reste très loin des records de l’hiver dernier (249 morts en une semaine de janvier 2021), un écart attribuable aux effets protecteurs des vaccins, selon les experts.

Lors d’une conférence de presse, le directeur de l’Autorité de santé publique, Søren Brostrøm, a appelé les Danois à fêter le Nouvel An en comité « le plus restreint possible ».

Le Danemark est un des pays qui testent le plus et un des premiers en Europe à avoir détecté en masse des cas du nouveau variant Omicron, dominant sur son territoire depuis une semaine.

C’est aussi la première fois que le Danemark dépasse les 100 000 cas enregistrés en une semaine.

Selon les données officielles collectées par l’AFP, le Danemark est actuellement de loin le pays avec l’incidence la plus élevée dans le monde, avec plus de 1 700 cas pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours.

Il devance Malte (1333), suivi de l’Irlande (1312), de l’Islande (1201) et du Royaume-Uni (1173).

