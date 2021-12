L'étude GetApp dresse le portrait du virage numérique des PME québécoises

Selon GetApp, la pandémie a accéléré l’adoption des outils numériques dans les petites et moyennes entreprises du Québec.

La société GetApp, spécialisée dans les logiciels-services, a publié une étude menée auprès des petites et moyennes entreprises (PME) et leur utilisation des logiciels, tels que les plateformes numériques, les services de stockage infonuagique et les outils de communication d’équipe. Près de 200 professionnels de niveau cadre ou dirigeant et plus de 800 employés du Québec ont répondu au sondage de GetApp.

Brièvement, le virage numérique désigne l’utilisation de technologies numériques pour modifier ou améliorer le fonctionnement d’une entreprise. Précisons qu’on parle surtout de transformation numérique plutôt que de numérisation, un terme qui désigne la conversion d’informations analogiques à un support numérique.

GetApp

Connaissez-vous le PCAN ?

Pour accélérer le virage numérique, le gouvernement canadien a mis sur pied en juillet 2021 le PCAN, le Programme canadien d’adoption du numérique, doté d’un budget de 4 milliards $.

Malgré son importance, ce programme est méconnu. Plus de la moitié des répondants (52 %) n’en ont jamais entendu parler. Seuls 13 % des dirigeants d’entreprises au pays y ont participé. Meilleur constat dans notre province où le programme est mieux connu, seulement 35 % ignorent son existence.

Trouver des employés compétents

Avec ou sans le PCAN, trouver des employés n’est pas une mince tâche.

Selon le sondage, «à l’échelle nationale, 49 % des employés interrogés ont dit être au courant du concept de virage numérique et près d’un quart d’entre eux (22 %) n’en avait jamais entendu parler. Seulement 30 % des employés disent comprendre les tenants et aboutissants du virage numérique, ce qui révèle que les entreprises doivent investir dans la formation pour que les effectifs comprennent l’importance de l’adoption numérique.»

Au Québec, les écarts sont plus importants : «29 % des personnes interrogées n’ont jamais entendu parler de virage numérique tandis que 35 % des employés basés au Québec connaissent très bien le sujet».

Divergences entre les secteurs

L’étude révèle aussi que les employés arrivés récemment dans une entreprise sont moins au fait du virage numérique que des collègues plus expérimentés.

Les différences sont également notables entre les secteurs d’activités économiques.

Les participants qui n’ont jamais entendu parler de virage numérique font partie des secteurs suivants :

31 % dans le secteur à but non lucratif

30 % dans le transport et la logistique

29 % dans le commerce et les ventes

Secteurs où les personnes interrogées disent être familiarisées avec le concept de virage numérique :

75 % dans le marketing et les RP

68 % dans l’informatique et la technologie

57 % dans la communication

Entre d’autres mots, les secteurs qui ont le plus souffert pendant la pandémie sont les trois premiers, et ceux qui ont mieux passé au travers sont les trois suivants.

Le virage pour s’adapter

«Près de 65 % des personnes interrogées ayant un rôle décisionnel au Québec ont indiqué que la pandémie de COVID-19 avait influencé la volonté de leur entreprise de numériser davantage de processus. Parmi ces 65 %, la moitié dit l’avoir fait pour faciliter leur travail pendant la pandémie. L’autre moitié affirme que les nouveaux processus numériques étaient indispensables à la survie de leur entreprise pendant cette période.»

Plus de la moitié des cadres interrogés disent qu’ils n’abandonneront aucune des nouvelles technologies adoptées pendant la pandémie.

Les outils technologiques préférés

La technologie la plus couramment utilisée ? Le stockage en ligne, aussi appelé le stockage infonuagique.

Et parmi les technologies qui arrivent en deuxième position, l’étude mentionne les :

Outils de communication en équipe

Solutions de portail pour les ressources humaines et les employés

Logiciels de comptabilité

GetApp

L’étude de GetApp souligne également les attentes des employés sur le virage numérique en fonction de leur âge où les plus jeunes souhaitent un espace de travail réellement numérique et des environnements hautement numérisés.

