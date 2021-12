L’Hôtel de Glace défie Omicron

L’Hôtel de Glace a accueilli ses premiers visiteurs de la saison aujourd'hui avec des mesures sanitaires particulières, tandis que le variant Omicron refroidit le reste de l’industrie.

« Il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas accessibles présentement avec les restrictions. Alors, nous, on demeure ouverts, mais à l’extérieur, les gens ont envie de se changer les idées », souligne Sandra Nadeau, directrice des ventes au Village Vacances Valcartier.

Des mesures sanitaires ont été mises en place, comme dans l’édition précédente, afin de garder le lieu ouvert à tous.

Le passeport vaccinal est désormais obligatoire pour visiter l’Hôtel et y dormir.

Il est également recommandé de se procurer le billet d’admission en ligne à l’avance, puisque la capacité est limitée.

Espace extérieur bonifié

Le port du couvre-visage est aussi requis dans les déplacements à sens unique, et la distanciation s’applique.

De plus, le bar demeurera fermé pour l’instant, suivant la recommandation du gouvernement.

L’espace extérieur a été bonifié par des foyers où les visiteurs pourront se réchauffer et allonger leur visite.

« On a essayé un peu d’agrémenter [...] pour que les gens puissent rester un petit peu plus longtemps une fois que la visite est terminée, mais tout ça à l’extérieur. Comme ça, il y a moins de danger aussi au niveau de la propagation », explique Mme Nadeau.

Les clients pourront dormir dans l’établissement dès le 2 janvier, et quelques centaines de billets ont déjà été vendus pour la journée.

Au ralenti

« L’Hôtel de Glace est une attraction importante de Québec l’hiver. C’est unique en Amérique. [...] Mais malheureusement, on prévoit qu’il n’y aura pas vraiment de clientèle internationale cet hiver », indique Éric Bilodeau, directeur des communications et du marketing chez Destination Québec cité.

Les campagnes publicitaires d’hiver pour le Québec et l’Ontario sont repoussées régulièrement, pour éviter d’attirer les cas ici.

« La priorité, c’est le respect des consignes sanitaires. C’est-à-dire ne pas multiplier les contacts, ne pas faire exprès pour attirer les foules », explique-t-il.

L’organisation qui fait la promotion touristique de la région de Québec observe une occupation hôtelière de près de 45 % dans le centre-ville.

Les mesures sanitaires sur place

Passeport vaccinal obligatoire

Port du couvre-visage

Réservation du billet d’admission en ligne

Distanciation physique

