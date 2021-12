Raptors: Chris Boucher a connu son meilleur match de la saison

Les Raptors ont encore perdu mardi soir à Toronto, mais le Montréalais Chris Boucher n’en a pas moins profité pour connaître son meilleur match de la saison, voire même l’une de ses meilleures rencontres en carrière depuis ses débuts dans la NBA.

• À lire aussi: COVID-19 : les Raptors sont l’équipe la plus touchée de la NBA

• À lire aussi: Tout un cadeau de Noël pour l’entraîneur des Cavaliers de Cleveland

Appelé à jouer un rôle plus important, en l’absence de plusieurs coéquipiers devant suivre le protocole relié à la COVID-19, l’athlète de 28 ans a notamment réussi cinq tirs de trois points en deuxième demie. Il a ainsi su maintenir son équipe dans le match, terminant la partie avec une récolte de 28 points dans une défaite de 114 à 109 contre les 76ers de Philadelphie.

Avant même ses exploits en provenance de l’extérieur du périmètre, Boucher s’est surtout montré combatif sous le panier, concluant la soirée avec 19 rebonds, dont 15 défensifs. Il s’est ainsi imposé face à Joel Embiid et Tobias Harris, entre autres.

Il est d’ailleurs à noter qu’Embiid, un géant de 7 pi, pèse environ 280 lb, contrairement à 200 maximum pour Boucher.

«Je ne vais pas mentir, c’est un gros joueur, a admis Boucher, cité par le réseau Sportsnet à propos d’Embiid au terme du match. C’est vraiment une expérience fantastique de jouer contre une vedette comme lui et de réaliser ce que je peux faire. Il faut aussi réaliser à quel point c’est difficile d’affronter un gars comme lui.»

Sur plusieurs séquences, le Montréalais n’a pas voulu se laisser dominer sur le plan physique et a fait preuve d’acharnement.

«J’ai beaucoup appris et j’espère que je pourrai amener ça à notre prochain match, a ajouté Boucher. Peu importe contre qui je joue, je dois simplement trouver des façons de m’imposer et d’être utile pour l’équipe.»

Prochain match : vendredi

Les succès de Boucher à la ligne des trois points ont été la cerise sur le sundae pour lui dans ce match.

Sur le plan des statistiques, Boucher a déjà été plus productif que mardi, soit à cinq occasions durant sa carrière, mais rarement a-t-il été aussi efficace et combatif. Son sommet en carrière demeure une récolte de 38 points, le 8 avril 2021, contre les Bulls de Chicago. Il a aussi connu des matchs de 31, 30, 29 et 29 points, tous la saison passée également.

La prochaine rencontre pour Boucher et les Raptors (14-17) est maintenant prévu le vendredi 31 décembre, à Toronto, contre les Clippers de Los Angeles. Les partants Fred VanVleet, OG Anunoby et Scottie Barnes pourraient alors effectuer un retour au jeu. Peu importe, l’entraîneur-chef Nick Nurse n’hésitera sans doute pas à utiliser Boucher, particulièrement s’il est en feu à la ligne des trois points.

En raison de la COVID-19 et des règles en vigueur en Ontario, seulement 9900 personnes pouvaient assister au match des Raptors, mardi soir au Scotiabank Arena, soit 50 % de la capacité. Moins de 7000 spectateurs ont finalement assisté à la partie.

À voir aussi