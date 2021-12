Un cauchemar pour les joueurs de l'équipe canadienne

Les prochains jours devaient être parmi les plus mémorables dans la vie des hockeyeurs québécois Mavrik Bourque, Xavier Bourgault et Elliot Desnoyers. Idem pour l’espoir du Canadien de Montréal Kaiden Guhle et tous les autres membres de l’équipe canadienne.

Or, la possible annulation du Championnat mondial de hockey junior, mercredi après-midi en Alberta, se dresse comme le nouveau chapitre du cauchemar que représente la pandémie de COVID-19.

Le Canada semblait évidemment parmi les pays favoris pour remporter l’or. La troupe dirigée par Dave Cameron avait d’ailleurs gagné ses deux premiers matchs de la phase préliminaire, l’ayant emporté 6 à 3 dimanche contre la Tchéquie pour entamer le tournoi avant de défaire l’Autriche 11 à 2, mardi. Après un duel face à l’Allemagne, qui devait avoir lieu mercredi soir, le match le plus excitant du groupe A s’en venait contre la Finlande, vendredi.

Bedard fait sa marque

Malgré l’annulation du reste du tournoi, les amateurs de hockey ont pu apprécier le talent de plusieurs joueurs prometteurs originaires du Canada, dont le jeune Connor Bedard, qui a marqué quatre buts contre les Autrichiens. L’attaquant de 16 ans, qui évolue avec les Pats de Regina dans la Ligue junior de l’Ouest, représente un bel espoir pour le repêchage de 2023 de la Ligue nationale de hockey.

Cole Perfetti, repêché au premier tour (10e au total) par les Jets de Winnipeg en 2020, a pour sa part récolté six points en deux parties pour l’équipe canadienne. L'attaquant Mason McTavish et le défenseur Owen Power ont pour leur part chacun obtenu trois buts et deux mentions d’aide.

À propos de Guhle, qui était le capitaine de l’équipe, il a été limité à une mention d’aide en deux matchs. Dans son cas, l’Albertain avait aussi pris part au Championnat mondial de hockey junior, l’an dernier. Le Canada s’était alors incliné en finale contre les États-Unis pour remporter la médaille d’argent.

