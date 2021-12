Une saison dans la normale

Hormis certains coins du Québec privilégiés, ayant reçu de la neige plus tôt cette saison, présentement, la majorité des sentiers de motoneige ne sont pas ouverts.

Bien des bénévoles de clubs travaillent à faire ce qu’ils peuvent en prévision de la prochaine bordée de neige importante qui va finir par arriver sur l’ensemble du Québec.

« Les gens se rappellent souvent qu’au cours des dernières saisons, nous avons eu de la neige tôt dans plusieurs régions, explique le directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Stéphane Desroches. L’an dernier, par exemple, tout le Québec était ouvert avant les Fêtes. Mais par la suite, la pluie a fait en sorte que nous avons tout perdu. Il a fallu repartir à zéro. Ici, dans la région de Saint-Jérôme, la saison débute entre le 1er et le 15 janvier. Les vieux motoneigistes sont habitués. Il n’y a donc rien de surprenant dans ce que nous vivons. »

Pour le DG, les amateurs qui veulent absolument amorcer leur saison doivent utiliser la remorque comme solution.

« Il faut que les gens utilisent une remorque et se rendent là où il y a de la neige, comme dans la région des Escoumins ou encore sur les Monts-Valin. Il faut surveiller les conditions de sentiers pour savoir exactement ce qui se passe. »

UN BONUS

Pour le spécialiste de la motoneige et rédacteur en chef de la revue Motoneige Québec, Michel Garneau, la situation est dans la normale.

« Rouler en sentier avant les Fêtes, c’est un bonus. Oui, on peut penser à des endroits comme le nord du lac Saint-Jean, les Mont-Valins et même la Gaspésie, qui ont des conditions idéales avant les autres endroits au Québec. Mais dans le reste du territoire, il n’y a pas de miracle à faire avec le peu de neige au sol. Les bénévoles sont tous des passionnés de motoneige. Ils n’ont qu’un rêve, c’est de commencer leur saison. Ils vont donc communiquer très rapidement l’ouverture des sentiers de leur club. »

Donc, avant de prendre une décision pour une décision, prenez bien le temps de vous informer. Il est certain que le sentier 23, qui quitte Saint-Raymond de Portneuf vers le lac Saint-Jean en passant dans la réserve des Laurentides, est ouvert. Dans ce secteur, les conditions de neige sont bien différentes de ce que nous vivons ailleurs.

Avant de terminer l’entrevue, M. Garneau a tenu à rappeler certaines consignes qui sont toujours de mise présentement.

« Nous demandons aux amateurs de fuir les cours d’eau et d’attendre que les sentiers des clubs qui traversent des lacs et rivières soient officiellement ouverts. Oui, nous avons eu du froid, mais cela ne signifie pas pour autant que la glace est assez épaisse partout pour supporter le poids d’une motoneige et de son conducteur. »

En ce qui concerne la conduite de nuit, il a spécifié : « Les amateurs doivent toujours se rappeler que la visibilité est diminuée de beaucoup le soir. La lumière d’une motoneige ne procure pas un champ de vision si grand. Il faut rouler moins vite et demeurer très prudent. »

VITE, DE LA NEIGE

Du côté du Bas-Saint-Laurent, le grand patron de Motoneiges.CA, Denis Lavoie, nous avouait que, pour lui, la saison est en retard.

« Habituellement, autour de Noël, nous roulons dans les sentiers de la région. Il y a bien quelques exceptions dans les hautes terres, mais rien comme c’est le cas habituellement. Il nous manque au moins cinq à six pouces de neige. Les amateurs qui décident de rouler quand même doivent se rappeler que nous sommes en condition de début de saison. La neige peut cacher bien des pièges. J’ai bien hâte comme tous les amateurs de me lancer dans les sentiers. »

Il explique toutefois que, tout près d’eux, la Gaspésie pourrait bien avoir beaucoup à offrir sous peu.

« La région vient de connaître une grosse tempête de neige qui a laissé plus de 30 centimètres à certains endroits. Les clubs travaillent à surfacer et à mettre la saison en marche. Les motoneigistes doivent vraiment se fier à la carte des conditions de sentier. »

Présentement tout le territoire qui se trouve sur la plaine du Saint-Laurent manque cruellement de neige pour commencer le travail sur les sentiers. Il faut vraiment que la nature nous envoie de la neige au plus vite.

En terminant, vous devez vous rappeler de respecter en tout temps les règles sanitaires mises de l’avant par la Santé publique. Les motoneigistes ne doivent pas devenir un vecteur de contagion dans les régions.