MERCIER, Louise



Au Centre hospitalier de Granby, le 25 décembre 2021, à l'âge de 73 ans, nous a quittés Mme Louise Mercier, épouse de M. François Laporte. Elle était la fille de feu Fernand Mercier et de feu Blanche Lessard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs : Carmen (Donald), Michel (Jocelyne), Denis (Brenda), Nicole (Horacio), Gilles (Sylvie), Daniel (Annie), ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents, amis et en particulier Bill et Johanne, Mireille et Jacques, Cécile, Chantal, Serge et Jean-Guy.La famille désire également remercier le personnel soignant de l'hôpital de Granby et tous les membres du CLSC de Granby pour l'accompagnement et les bons soins prodigués.Les arrangements funéraires ont été confiés au :GIRARDOT & MÉNARD470, RUE DUFFERINGRANBY J2G 9G2Tél: 450-372-4498 Téléc.: 450-372-2738complexe@girardot-menard.comLa famille vous accueillera le dimanche 2 janvier 2022 de 13h30 à 15h15 au salon du complexe, en rotation avec un maximum de 50 personnes.L'hommage en mémoire à sa vie sera célébré ce même dimanche à 15h30, en la chapelle du complexe.En guise de sympathie, un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) serait apprécié. Formulaires de dons disponibles au complexe ou directement via le www.sla-quebec.ca