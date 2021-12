PELLETIER, Raymond



À Brossard, le 20 décembre 2021 est décédé M. Raymond Pelletier à l'âge de 80 ans, époux de Mme Nicole Hébert Pelletier.Outre son épouse, il laisse dans la peine ses enfants adorés : Stéphane (Julie Garneau), Francis (Caroline Radigois), Mylène (Guy Blanchette), ses petits-enfants, Antoine, Jérémie, Justine, Yoan, Mathieu et Nathan, sa belle-soeur Huguette Lacroix (Armand Pelletier), de nombreux neveux, cousins et cousines et plusieurs amis(es) très chers.La famille recevra les condoléances le samedi 8 janvier de 10h à 11h à la :Les visites auront lieu sur ''invitation seulement'' étant limité par la santé publique à 25 personnes.Pour ceux qui le souhaitent, une webdiffusion en direct sur le site de la coopérative sera disponible le samedi 8 janvier à 11h00 en utilisant ''visionner la cérémonie''.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.