Amours, bébés et ruptures qui ont marqué l’année

Les 12 derniers mois ont chamboulé la vie de nombreux artistes québécois... Certains ont vécu de grandes réjouissances, d’autres ont dû composer avec des moments moins heureux.

Baby Boum

Léane Labrèche-Dor et Mickaël Gouin

Photo courtoisie

Les comédiens ont bien su cacher le fait qu’ils allaient avoir un premier enfant, qu’ils ont accueilli en mai dernier. Pour conserver une part d’intimité, ils ont même évité de révéler le sexe et le nom du nouveau-né. Une chose est sûre, cependant : l’animateur Marc Labrèche est désormais grand-père.

Frédérique Dufort et Jérôme Couture

En moins de deux ans, les deux artistes, fiancés depuis près de deux ans, ont fondé une petite famille comprenant deux garçons. Après avoir accouché de Mathéo en février 2020, la jeune maman a donné naissance avec joie au deuxième enfant du couple, un bambin dont le nom n’a pas été dévoilé.

Valérie Roberts et Martin Juneau

Photo Ben Pelosse

Filant le parfait bonheur, l’animatrice et le chef ont donné une toute nouvelle dimension à leur couple, en devenant les parents de la petite Lucie, née au mois de juin. Les photos ont plu quelques semaines plus tard, sur les réseaux sociaux. Il s’agit du premier enfant pour madame et du troisième pour papa, qui a aussi deux filles.

Bianca Longpré et François Massicotte

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

La « Mère ordinaire » et l’humoriste n’ont rien de parents ordinaires. Avant l’arrivée de leur petit garçon conçu grâce à l’aide d’un donneur de sperme et d’une donneuse d’ovule, le couple était déjà à la tête d’une famille de trois enfants adoptés ici même au Québec. Cette année, la maman a vécu un tout premier accouchement.

Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau

Photo courtoisie

On savait déjà que les chanteurs souhaitaient offrir une sœur ou un frère à leur fille, Léa. Depuis longtemps attendu, l’heureux événement est survenu au printemps, quand la petite Laurence a fait son apparition. Confortables dans leur bulle d’amour, les deux artistes se sont épousés en octobre dernier.

Florence K

Photo Chantal Poirier

Déjà maman d’une adolescente prénommée Alice, la chanteuse a agrandi sa famille en compagnie de son mari, le batteur Ben Riley, car la petite Charlotte est née en santé, au tout début du mois de février. Du même coup, Florence K a offert un autre petit-enfant à sa mère, la chanteuse Natalie Choquette.

Katherine Levac et Chloé Robichaud

Photo Instagram @katherine_levac

L’humoriste et la réalisatrice n’ont pas perdu de temps. À peine un an après avoir officialisé leur relation amoureuse, elles sont devenues mamans, et deux fois plutôt qu’une. En effet, le ventre bien rebondi de l’animatrice de L’amour est dans le pré contenait deux garçons : Ben et Mathias.

Ludovick Bourgeois

Photo Pierre-Paul Poulin

Le gagnant de la sixième édition de La voix est devenu papa pour la première fois avant ses 30 ans, après que sa conjointe, Olivia Rochon, ait accouché de Sam, en octobre. Deux mois plus tard, le visage de la petite fille a été dévoilé par les fiers parents.

Mélanie Boulay et Guillaume Wagner

Photo d'Agence QMI

La joie ressentie par la chanteuse et l’humoriste de voir et de pouvoir prendre dans leurs bras leur deuxième petit garçon, Clarence, en septembre, a été assombrie par une bronchiolite violente dont a été victime le poupon deux mois plus tard. Heureusement, cinq jours de soins l’ont sauvé.

Des chemins se séparent

Olivier Martineau et Daphnée Auger

Photo d'archives

L’histoire d’amour entre l’humoriste et la fille du comédien Emmanuel Auger s’était amorcée en 2018. Malheureusement, elle n’a pas survécu à la pandémie. L’un des animateurs de la station 94,3 Énergie a lui-même annoncé son célibat à la radio au printemps.

Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Girard

Photo Chantal Poirier

Même s’ils n’étaient plus en couple depuis plus de deux ans, les vedettes de la comédie Entre deux draps n’avaient toujours pas annoncé la fin de leur relation avant que la comédienne partage l’information au début de février. Cela ne les a toutefois pas empêchés de vivre sous le même toit.

Naadei Lyonnais et Patrick Chartouny

L’univers particulier et propice aux rapprochements de la téléréalité OD chez nous ne s’est pas transposé dans la vraie vie pour les deux anciens candidats. Leur couple formé devant les caméras s’est effrité tout simplement parce que l’amour a fait place à l’amitié.

Noémie Yelle et Tristan Malavoy

Le précédent hiver n’a pas laissé de repos pour la comédienne. En plus d’avoir contracté la COVID-19 – tout comme sa petite famille –, la maman de trois enfants a vu sa relation amoureuse avec l’auteur Tristan Malavoy prendre fin. Une étape qu’elle n’a pas trouvée facile.

Laurie Doucet

Photo Martin Alarie

L’influenceuse avait présenté sa nouvelle flamme, l’entrepreneur et pilote Simon Morin, à ses abonnés en mars 2019. Sans tambour ni trompette, l’ancienne candidate de OD Californie et l’homme d’affaires ont retiré les traces de leur idylle sur les réseaux sociaux cette année.

Claude Bégin et Clodelle Lemay et Lysandre Nadeau

Il y a eu de l’action dans la vie sentimentale de Claude Bégin en 2021. Tout juste avant de se lancer dans l’aventure de Big Brothers Célébrités, il s’est séparé de sa fiancée, Clodelle Lemay. Puis, son charme a opéré auprès de l’influenceuse Lysandre Nadeau, mais il lui a été impossible de terminer l’année avec elle.

Catherine Proulx-Lemay et Jean-Moïse Martin

Photo Agence QMI

L’histoire d’amour entre les deux comédiens aura duré un peu plus de deux ans. C’est la première qui a annoncé, en septembre, qu’ils n’étaient plus ensemble, sans toutefois préciser quand, pourquoi ni comment les choses s’étaient terminées.

Germain Houde

Photo Pierre-Paul Poulin

Tout près de 30 ans de vie commune n’ont pas empêché Germain Houde et son ex-conjointe, Dominique, de rompre. Dommage collatéral de cette fin de relation survenue durant l’été, le comédien a rempli des boîtes d’objets et a quitté la campagne pour la Rive-Sud.

Cœurs qui vibrent

Élizabeth Blouin-Brathwaite et Steven Levac

Photo Martin Chevalier

Portés par la musique, les deux chanteurs ont collaboré à plusieurs reprises en 2021 et développé une complicité évidente. Vedette du clip Car tu es la plus belle de son homme, la fille de Johanne Blouin et de Normand Brathwaite a amorcé un nouveau chapitre de sa vie après être devenue mère l’année précédente.

Jean-Michel Anctil

Photo d'archives, Agence QMI

Le comédien et humoriste a de bons amis. C’est grâce à certains d’entre eux qu’il a fait la connaissance de Mélodie Charest, une éducatrice spécialisée. Il a accordé une nouvelle chance à l’amour au printemps dernier, après avoir partagé sa vie plus de 30 ans avec la mère de ses trois filles.

Dominic Paquet

Photo courtoisie

Alors que plusieurs personnes sont incapables de rencontrer quelqu’un avec qui ça clique sur Tinder, Dominic Paquet peut remercier le ciel d’avoir eu accès à cette application. L’humoriste a mis fin à presque cinq années passées en solo grâce à une complicité avec une abonnée qui s’est d’abord développée par écrit.

Delphine Morissette et Anthony Bouchard

Après Justin, le fils de Véronique Cloutier et Louis Morissette, qui a succombé au charme d’Émilie Bierre, ce fut au tour de Delphine, la fille aînée du couple, de pouvoir profiter des joies de l’amour. Elle et le jeune comédien de la série Alertes ont commencé leur propre histoire.

Emi Chicoine et Maxime Gibeault

Photo courtoisie

Parfois, faire le même métier, ça rapproche. Parlez-en aux comédiens Emi Chicoine (Plan B, L’œil du cyclone) et Maxime Gibeault (La dérape, District 31). Les tourtereaux se sont rencontrés sur le plateau du film Noémie avant d’amorcer une relation dont ils ont déjà partagé de beaux moments sur les réseaux sociaux.

Stéphane Rousseau

Photo Agence QMI

En couple et heureux, l’humoriste et juge-enquête à Chanteurs masqués a voulu partager son bonheur à toute la planète web. En octobre, il a donc présenté la nouvelle élue de son cœur, Chantal Girouard, recherchiste à la télé, en publiant sur Instagram une série de clichés où on le voit s’amuser avec elle.

Julie Houle

Photo courtoisie

L’été 2020 avait été particulièrement éprouvant pour l’animatrice de La poule aux œufs d’or qui avait dû composer avec une séparation après 20 années de vie commune. Heureusement, 2021 a été plus tendre, car sa route a croisé celle de Bernard Grenon, un entrepreneur en construction.

Vincent Bolduc

Photo Agence QMI

La vie sentimentale du comédien et scripteur a emprunté un agréable chemin au cours de la dernière année. Séparé de la mère de ses deux plus jeunes enfants depuis 2020, l’homme de 43 ans a amorcé une relation amoureuse avec Melissa Maya Falkenberg, une artiste multidisciplinaire.

Christian Bégin

Photo courtoisie

Depuis quelques années, l’acteur et animateur se plaisait à dire qu’il profitait de son célibat. Son horaire professionnel chargé ne semblait pas lui laisser beaucoup de temps pour rencontrer l’âme sœur. Or, avec l’automne est arrivé l’amour. Mais pas question de dévoiler l’identité de la personne qui fait battre son cœur.