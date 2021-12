COVID-19: l’Afrique du Sud lève le couvre-feu nocturne

L’Afrique du Sud, où a été détecté le mois dernier le variant Omicron, a annoncé jeudi un allègement des restrictions liées à la COVID et notamment la levée du couvre-feu, le pays ayant passé le pic de cette vague de pandémie, a annoncé la présidence.

Les demandes pour une levée du couvre-feu nocturne en vigueur de minuit à 4 h du matin s’étaient multipliées ces derniers jours, en prévision de la Saint-Sylvestre. Les propriétaires de restaurants et de bars avaient lancé une pétition en ligne baptisée « Pas de couvre-feu », adressée au président Cyril Ramaphosa.

« Le couvre-feu est levé. Il n’y a donc plus aucune restriction sur les horaires de circulation », a indiqué la présidence. La vente d’alcool est autorisée après 23 h pour les établissements avec une licence.

« Tous les indicateurs suggèrent que le pays a sans doute passé le pic de la quatrième vague » de l’épidémie, a-t-elle expliqué. Les nouvelles contaminations ont baissé de 29,7 % la semaine dernière (89 781), par rapport à la semaine précédente (127 753).

Les admissions à l’hôpital ont diminué dans huit provinces sur neuf. « Bien que le variant Omicron soit hautement transmissible, les taux d’hospitalisation ont été plus faibles que lors des vagues précédentes » et l’augmentation du nombre de décès est « marginal », a poursuivi la présidence.

Le port du masque reste toutefois obligatoire dans l’espace public et les rassemblements sont toujours limités: 1 000 personnes maximum à l’intérieur, 2 000 à l’extérieur.

Omicron, qui présente un nombre élevé de mutations, a été à l’origine d’une nouvelle vague de pandémie avec une hausse exponentielle des cas. « Le risque d’augmentation des infections reste élevé étant donné la forte transmissibilité du variant Omicron », rappelle la présidence qui appelle également à se faire vacciner.

Pays africain officiellement le plus touché, l’Afrique du Sud compte plus de 3,4 millions de cas et 91 000 décès.

