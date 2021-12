COVID-19: WestJet annule 15 % de ses vols

Le transporteur albertain WestJet a dû se résoudre, jeudi, à annuler environ 15 % de ses vols d’ici le 31 janvier en raison du grand nombre de cas de COVID-19 au sein du personnel.

Le président et directeur général par intérim de WestJet, Harry Taylor, a affirmé que son entreprise n’est plus en mesure de pouvoir affecter le personnel nécessaire pour tous les vols prévus en janvier.

«Nous ne pouvions pas anticiper l’impact rapide et imprédictible du variant Omicron sur nos gens et nos opérations, en plus des températures glaciales dans l’Ouest canadien et du manque de main-d’œuvre. Malgré notre plan de contingence [...] nous ne sommes plus en mesure de prévoir les ressources pour notre horaire», a élaboré M. Taylor.

Les changements à l’horaire des vols seront annoncés dans les prochains jours, mais il est déjà acquis qu’environ 15 % seront annulés. Les voyageurs pourront obtenir un remboursement, a précisé le PDG.

Le variant a rapidement rattrapé WestJet qui, jusqu’ici, avait été épargné par la vague d’annulation de vols ayant touché les compagnies aériennes un peu partout dans le monde.

Lundi, une porte-parole de l’entreprise, Morgan Bell, avait expliqué à l’Agence QMI que l’entreprise avait connu une de ses meilleures périodes d’exploitation depuis le début de la pandémie pendant les Fêtes.

«Au cours des derniers jours, nous avons connu certaines de nos journées les plus occupées depuis le début de la pandémie avec près de 50 000 voyageurs par jour sur plus de 500 vols», avait-elle indiqué.

«Pour le moment, nous avons le personnel nécessaire pour traverser la période occupée des Fêtes jusqu’au début janvier», avait ajouté Mme Bell.

