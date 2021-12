Deux hôtels offriront des services aux itinérants à Montréal

La Ville de Montréal a annoncé jeudi la réquisition de deux hôtels de l’arrondissement de Ville-Marie pour héberger les personnes en situation d’itinérance.

Le premier hôtel permettra l’hébergement de sans-abri devant s’isoler en raison de la COVID-19. Plus de 100 places seront offertes par l’établissement, sous la direction du Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et de la Mission Old Brewery.

«Nous sommes soulagés du soutien obtenu de la part des partenaires publics afin d'augmenter considérablement la capacité d’accueil du centre d'isolement pour les personnes en situation d'itinérance. L'état de la pandémie exigeait une telle expansion et nous sommes donc contents de poursuivre notre collaboration étroite avec nos partenaires dans ces nouveaux lieux où nous continuerons d’accompagner et de protéger une population hyper-vulnérable», a mentionné le président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, James Hughes.

Un refuge ouvert 24/7

Le deuxième hôtel offrira dès le mois de février 50 places d’hébergement d’urgence aux personnes autochtones en situation d’itinérance. Le site sera dirigé par l’organisme Projets Autochtones du Québec (PAQ), qui déménagera ses services dans l’établissement situé près du secteur Milton-Parc, endroit où les services culturellement adaptés et sécuritaires sont importants. Les locaux de PAQ au complexe Guy-Favreau seront libérés et à nouveau disponibles pour le réseau de la santé.

«Le nouveau site permettra à PAQ d'offrir une gamme plus large de services culturellement adaptés, de référencement et d'accompagnement qui améliorent la santé et le bien-être des membres de la communauté, notamment en matière de logement, de bien-être mental et de transport vers la communauté», a observé la directrice générale de l’organisme, Heather Johnston.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, assure que la Ville «ne laissera personne derrière».

«Avec l’arrivée du variant Omicron, nous répondons présents en réquisitionnant deux hôtels pour mettre rapidement en place des sites adaptés et sécuritaires afin de combler les besoins grandissants», a déclaré par communiqué la mairesse de Montréal, Valérie plante, en soulignant l’effort des intervenants qui travaillent depuis le début de la pandémie pour ne laisser personne derrière.

