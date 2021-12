Économiser sur les achats de vêtements

Les modes changent vite et la tentation est forte de s’acheter régulièrement de nouveaux vêtements. Comment dépenser moins et plus intelligemment pour s’habiller ?

En moyenne, les ménages québécois consacraient 4,7 % de leur budget à l’achat de vêtements en 2019, selon les données de Statistique Canada (Répartition des dépenses moyennes des ménages, 2019). C’est beaucoup, c’est même plus que ce que l’on dépense en soins de santé (4,6 %) et même en éducation et matériel de lecture (1,7 %).

Pourtant, il est possible de minimiser la facture en appliquant ces quelques conseils simples.

Visitez les friperies

Les friperies se sont multipliées ces dernières années. En fouillant un peu, on trouve de tout, et pour tous les goûts. Certaines d’entre elles se sont spécialisées et proposent même des articles griffés à prix raisonnable. Une excellente façon de se procurer des vêtements ou accessoires chics à une fraction du coût.Il existe également des friperies en ligne comme Bon Magasinage (bonmagasinage.com) ou Poshmark (poshmark.ca).

Pour acheter du neuf à prix d’ami, les ventes d’entrepôt (lesventes.ca) constituent une bonne solution.

Utilisez les sites de vente entre particuliers et les applications

Dans la plupart des sites de vente entre particuliers (Kijiji, Facebook Marketplace, PAC, eBay, etc.), on retrouve vêtements, chaussures et accessoires. Ça vaut la peine d’aller faire un tour.

Une grande bannière comme H&M a même lancé H&M RE:WEAR (Rewear.hm.com), un site où l’on peut revendre et acheter uniquement des vêtements, chaussures et accessoires de cette marque.

Mieux encore : des applications comme Vinted ou Upcicly permettent de vendre, d’acheter ou d’échanger des vêtements facilement à l’aide de son téléphone intelligent.

Pourquoi ne pas en profiter pour faire le ménage de votre garde-robe et vendre les articles que vous ne portez plus ? Des dizaines de dollars dorment peut-être dans votre placard !

Enfants : misez sur les vêtements usagés

On le sait, les enfants, ça grandit vite. Résultat : chaque nouvelle saison est synonyme d’achats de vêtements, et à des intervalles encore plus rapprochés pour les bébés ! L’avantage est que les vêtements d’enfants sont rarement usés puisqu’ils sont portés moins longtemps. Alors pourquoi acheter neuf ? Là encore, les friperies et sites de revente de vêtements de seconde main seront vos meilleurs alliés.

Les groupes de mamans sur Facebook sont aussi une bonne ressource, puisqu’il n’est pas rare que plusieurs veuillent se débarrasser du linge devenu trop petit pour leurs bambins.

Vous pourriez aussi acheter neuf en fin de saison et profiter de bons prix lorsque les articles sont mis en liquidation, en vous procurant une taille plus grande pour votre enfant, l’an prochain.

Surveillez les rabais-surprises

Si vous avez acheté un vêtement neuf, surveillez les rabais-surprises qui peuvent s’appliquer sur celui-ci dans les jours suivant votre achat. Il n’est pas rare que les commerçants, surtout les grandes bannières, acceptent de vous accorder le rabais a posteriori. Conservez votre preuve d’achat et contactez le service à la clientèle pour savoir si vous pourriez vous en prévaloir.

Repenser sa garde-robe

Plusieurs designers de mode recommandent de composer les trois quarts de sa garde-robe de vêtements qui peuvent être portés tous les jours. N’oubliez pas : les classiques pourront durer plusieurs années, alors que les articles trop mode vont rapidement se démoder. En ajoutant à cette recette un quart d’accessoires et de vêtements plus tendance ou originaux, vous obtiendrez la combinaison gagnante. De cette façon, vous éviterez de dilapider votre argent en achats qui ne feront qu’une saison.

Moins cher : pas forcément économique

Qu’est-ce qui est préférable ? Acheter un vêtement de moindre qualité et à bas prix qui ne résistera qu’à quelques lavages, ou un article de bonne qualité, plus cher, mais qui durera ? Pour en avoir pour son argent, bien souvent, il est préférable d’investir davantage dans un vêtement que l’on pourra porter souvent et longtemps.

