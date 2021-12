La plateforme web de dépistage du gouvernement en panne

Le site internet du gouvernement du Québec consacré au dépistage de la COVID-19 est en panne depuis mercredi soir, même si des dizaines de milliers de Québécois tentent jour après jour de savoir s’ils ont contracté le fameux virus.

«Nous sommes actuellement en période de maintenance. La plateforme sera disponible sous peu, veuillez réessayer plus tard», affichait toujours sobrement la plateforme de dépistage sur sa page d’accueil en matinée, jeudi.

⚠️La plateforme de dépistage de la COVID-19 est actuellement en période de maintenance. Nous vous rappelons que le dépistage en centre de dépistage devrait être envisagé seulement si vous avez des symptômes de la COVID-19 et que vous ne disposez pas de tests rapides. pic.twitter.com/2eCmmYsC9m — Santé Québec (@sante_qc) December 29, 2021

À l’image des élus, le site internet encourageait aussi les Québécois à éviter de se rendre en centre de dépistage.

«Nous vous rappelons que le dépistage en centre de dépistage devrait être envisagé seulement si vous avez des symptômes de la COVID-19 et que vous ne disposez pas de tests rapides», pouvait-on lire sur le site.

Ces derniers jours, la Santé publique a effectué plus de 40 000 tests PCR chaque jour, avec un taux de positivité qui grimpait jusqu’à 28 % mercredi. C’est donc dire que plus d’un Québécois sur quatre qui se présente en centre de dépistage a bel et bien la COVID-19.

Le nombre de tests a légèrement fléchi en cette période des Fêtes alors qu’il dépassait les 50 000 dans les journées précédant Noël, avec un taux de positivité deux fois moindre.