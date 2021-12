La Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement élargie entre en vigueur

Le gouvernement du Canada a annoncé jeudi que l’élargissement de l’admissibilité à la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC) est en vigueur.

• À lire aussi: Ottawa élargit l’admissibilité à certaines prestations pour répondre à Omicron

Les Canadiens qui vivent dans les régions touchées par un confinement ou des restrictions en matière de capacité peuvent maintenant avoir accès à la PCTCC.

La prestation fournira un soutien au revenu de 300 $ par semaine aux travailleurs admissibles qui sont directement touchés par une mesure de confinement liée à la COVID-19 qui leur a fait perdre 50 % ou plus de leur revenu. Les travailleurs des régions de confinement nouvellement désignées peuvent demander la prestation dès jeudi, et ce, rétroactivement au 19 décembre 2021 jusqu’au 12 février 2022.

Le gouvernement se dit déterminé à faire en sorte que les Canadiens reçoivent le soutien nécessaire pour faire face aux répercussions liées à l'évolution du variant Omicron, tout en appuyant la relance économique.

Les cas de fraude et les activités suspectes continueront d’être surveillés et de nouveaux contrôles ont été mis en place pour protéger l'intégrité des programmes et s'assurer que seuls les Canadiens admissibles reçoivent des paiements de prestations, a ajouté le fédéral.

Actuellement, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et le Nunavut sont inclus dans les régions de confinement désignées. Cette liste sera mise à jour à mesure que les gouvernements provinciaux et territoriaux mettent en place des changements aux restrictions imposées par une autorité de santé publique.

Les critères d'admissibilité à la PCTCC sont les suivants:

Avoir gagné au moins 5000 $ en 2020, en 2021 ou au cours des 12 mois précédant la date de la demande;

Avoir produit une déclaration de revenus pour 2020;

Travailler ou fournir un service dans une région de confinement désignée;

Avoir subi l'une des conséquences suivantes, soit une perte d’emploi, une impossibilité d’exercer ses contrats comme travailleur indépendant, une baisse hebdomadaire moyenne des revenus d'au moins 50 % par rapport à l'année précédente, du fait d’habiter dans une région de confinement désignée.

À voir aussi