Les beignes santé les plus faciles à faire au monde

Qui n’aime pas les beignes ? C’est fou comme cette forme torique peut générer des sourires. Dans ma famille, on préparait les beignes à la friture de génération en génération. Pour le jour de l’An, ma grand-mère maternelle en préparait des montagnes pour le plaisir des petits et des grands. Il faut dire que tous réunis, nous étions près d’une centaine.

Aujourd’hui, j’adore encore les beignes... mais j’avais le goût d’une version plus facile à faire et plus saine qui nous ferait aussi un excellent déjeuner. Je me suis offert un moule à beignes et depuis, je ne cesse de m’amuser. Chaque fois que j’en fais, la douzaine disparaît en un rien de temps. Qu’on les cuisine avec de la farine à pâtisserie, de blé entier pour avoir plus de fibres ou avec votre mélange sans gluten préféré, ils sont moelleux et succulents.

À la maison, on les mange au dessert, à la collation et, oui, même pour le déjeuner. Tremper mon beigne dans mon café, c’est un vrai plaisir. Ici, je vous présente ma recette de base.

Si vous le voulez, une fois qu’ils sont cuits, vous pouvez les tremper dans un mélange de sucre en poudre et de cannelle... mais ils ne seront plus sans sucre raffiné ajouté. (Mais on ne le dira pas parce qu’ils demeurent un choix santé.)

Bon régalski !

INGRÉDIENTS

150 g (1⁄2 tasse) de purée de dattes

155 g (2/3 tasse) de lait de coco (1 petite boîte) ou de boisson végétale ou de lait

2 œufs

1 c. à soupe de poudre à pâtre

1⁄4 c. à thé de muscade moulue

Une pincée de sel

180 g (1 1⁄2 tasse) de farine à pâtisserie (ou mélange sans gluten ou de blé entier)

COMMENT FAIRE ?