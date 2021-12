Les miraculés: un garçon solide aux os de verre

Âgé de 13 ans, Kaleb De Melo Torres peut se targuer d’avoir plus d’endurance que n’importe quel super-héros. Car il a déjà encaissé au moins 245 fractures depuis qu’il est né avec une maladie rare, rendant ses os fragiles comme du verre.

À sa naissance, le petit Kaleb était si fragile que sa maman lui a fracturé un bras en tentant doucement de le placer pour l’allaiter. Sa grand-mère le transportait sur un oreiller car c’était la seule façon de le prendre dans ses bras. Juste d’enfiler un bas risquait de lui casser la jambe.

Le jeune Montréalais souffre d’une forme sévère d’ostéogenèse imparfaite. La maladie affecte la croissance des os et les rend extrêmement fragiles.

La maladie a été découverte à 33 semaines de grossesse. Déjà, l’échographie révélait des fractures. Kaleb est né par césarienne, souligne sa mère.

« Sinon, je serais une crêpe », plaisante son fils à ses côtés.

100 fractures à 3 ans

À trois ans, il comptait déjà 100 fractures.

« Les trois premières années, ça a été l’enfer sur terre », se rappelle sa mère, Marie-Hélène Bédard.

Mais dans leur malchance, la famille a pu compter sur l’expertise de l’Hôpital Shriners pour enfants, à Montréal, qui compte un centre international de recherche pour des maladies comme celle de Kaleb. Il n’avait que sept jours à sa première visite.

Et malgré des années d’injections intraveineuses tous les six mois pour solidifier ses os et des tiges de métal dans ses bras et ses jambes, Kaleb doit toujours faire attention.

Quelques jours avant l’Halloween, il est tombé d’une chaise berçante : c’était sa plus récente fracture, dit-il.

« J’ai cassé une vertèbre dans mon dos, ça, c’était beaucoup plus douloureux que d’habitude », explique-t-il, gardant pourtant le sourire.

« De ma propre façon, j’ai beaucoup d’endurance, mais c’est ça qu’il faut », reconnaît-il humblement.

Les traitements lui ont permis de gagner en autonomie. Même s’il se déplace à l’école en fauteuil roulant, il peut marcher et se tenir debout grâce à des cannes. Chez lui, Kaleb glisse sur le plancher pour traverser une pièce en quelques secondes.

Généticien en devenir

Aujourd’hui en secondaire 2, il caresse le rêve de devenir généticien.

« J’aimerais prévenir que la même maladie [génétique] arrive à une autre personne [...] J’ai été chanceux, j’ai eu beaucoup d’aide et de soutien, mais je ne souhaiterais ça à personne », souffle-t-il.

Mme Bédard est quant à elle très fière du courage de son fils et du positivisme dont il a toujours fait preuve.

Injections et tiges de métal télescopiques

À seulement quatre mois, bébé Kaleb De Melo Torres recevait ses premiers traitements, mis au point à l’Hôpital Shriners pour enfants, afin de solidifier ses os.

Tous les six mois depuis, et ce, jusqu’à la fin de sa croissance, vers 16 ans, on lui injecte de l’acide alendronique.

Le pédiatre Frank Rauch souligne que ce médicament conçu pour combattre l’ostéoporose chez les aînés s’est révélé encore plus efficace chez les enfants.

C’est aussi au Shriners que les tiges de métal télescopiques, qu’on appelle clou Fassier-Duval, ont été développées. Ces clous servent aussi à rendre ses membres plus solides.

Elles ont été installées une première fois chez Kaleb à l’âge de trois ans, puis remplacées à neuf ans, à la suite de sa croissance. La première fois, elles ont notamment permis au bambin d’être capable de s’asseoir.

Croissance réduite

Mais la maladie a néanmoins un impact sur sa croissance. Bientôt âgé de 14 ans, Kaleb a la taille d’un enfant de 3 ans.

« Les cas sévères sont toujours très petits », souligne le Dr Rauch.

Kaleb et sa mère, Marie-Hélène Bédard, ne comptent plus les fractures. Le Shriners a fourni à la famille tout l’équipement pour l’immobiliser après ces événements et soulager sa douleur. Ainsi, la famille n’a pas à constamment se rendre à l’hôpital.

« Sinon, je serais radioactif avec tous les rayons X », renchérit Kaleb.

Ostéogenèse imparfaite

Surnommée la maladie des os de verre

Il a subi au moins 245 fractures depuis sa naissance.

