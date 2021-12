Météo au Québec: de la neige et de la pluie pour le Jour de l’an

Le Jour de l’an sera bien arrosé samedi après-midi avec des précipitations abondantes sur le sud du Québec, alors que les secteurs plus au nord et à l’est recevront d’importantes quantités de neige.

Environnement Canada prévoit un possible épisode de pluie verglaçante pouvant affecter les régions près du fleuve Saint-Laurent et de la Baie-des-Chaleurs.

Le bulletin météorologique spécial (BMS) de l’agence fédérale concerne pratiquement le sud, le centre et l’est de la province.

Ainsi, la tempête dont on ne connaît pas l’ampleur pour le moment balayera une bonne partie de la province, allant de Pontiac au Bas-Saint-Laurent et de Montréal à la Côte-Nord, en passant par l’Estrie et Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C’est une dépression en formation sur le sud-ouest des États-Unis qui sera à l’origine de ce cocktail météo, selon Environnement Canada, qui ne précise pas encore la trajectoire de cette dépression.

Des vents modérés à fort entraineront une baisse du mercure pour la journée de dimanche.

Même si elle ne connaît pas avec exactitude les quantités des précipitations attendues pour samedi, l’agence fédérale recommande de la prudence lors des déplacements.

«Évaluez la possibilité de devancer ou de retarder tout déplacement non essentiel», a-t-on indiqué.