Touchant hommage de Robin Aubert à Jean-Marc Vallée

Quelques jours après la nouvelle de la mort du cinéaste Jean-Marc Vallée, le comédien et cinéaste Robin Aubert a livré l’un des témoignages les plus touchants à son ami et mentor disparu.

Sa longue publication Facebook a récolté 1 400 réactions et a été partagée plus de 600 fois en quelques heures.