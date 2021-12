Un dernier match en 2021 et encore des cas de COVID-19 pour le CH

MONTRÉAL | En théorie, on déposera la rondelle au centre de la glace à 19h00 au PNC Arena de Raleigh en Caroline du Nord pour la présentation d’un match entre le Canadien et les Hurricanes.

Mais il y a encore un doute important. À quelques heures de cette rencontre, le Canadien a confirmé l’ajout de deux autres joueurs au protocole de la COVID-19 de la LNH. Dominique Ducharme a toutefois refusé d’identifier les joueurs, disant qu’on aurait cette information plus tard dans la journée.

Il n’y a toutefois pas de gardien parmi les deux nouveaux cas.

Sur papier, le Tricolore jouera un autre match avec un net désavantage. Il y a maintenant douze joueurs de l’équipe sur le fameux protocole. En réalité, on devrait pratiquement plus parler de treize joueurs. Artturi Lehkonen a reçu son congé aujourd’hui, mais le Finlandais ne viendra pas retrouver ses coéquipiers à Raleigh ou à Sunrise.

« Je n’ai pas de solutions, a dit Ducharme lorsque questionné sur la quantité importante de ses joueurs sur le protocole de la COVID-19. S’il y a une chose qu’on ne contrôle pas, c’est bien ça. On fait tout en notre possible pour protéger nos joueurs et le personnel. On ne peut rien faire de plus. Il faut attendre et voir et s’ajuster. Même avant les cas de COVID-19, on dirait qu’on reçoit des nouvelles difficiles depuis le premier jour du camp. »

Pour l’instant, Ducharme se préparait à diriger un match en soirée.

« Je n’ai aucune indication comme quoi le match pourrait être reporté ou annulé. On a eu nos réunions ce matin et on suit notre routine habituelle. »

Samuel Montembeault sera le gardien partant contre les Hurricanes. À l’inverse du CH, les « Canes » ont tenu un entraînement et ils avaient même des joueurs en trop. L’ailier Jesper Fast a obtenu la permission de sortir du protocole de la Covid-19 après seulement sept jours, suivant la nouvelle règle des cinq jours dans les marchés où c’est possible de l’appliquer.

Un possible rappel

Après Raleigh, le CH poursuivra son voyage à Sunrise. Il y aura un match le 1er janvier contre les Panthers. Ducharme a confirmé que l’équipe aura besoin de rappeler au moins un joueur pour cette rencontre.

« Idéalement, ce serait nécessaire pour se protéger, a-t-il expliqué. Ça commence à être mince. Il faut attendre des confirmations. »

Actuellement, il n’y a plus des tonnes d’options. Parmi les joueurs qui ont un contrat de la LNH, il y a juste Jean-Sébastien Dea qui n’a pas encore réussi signe de vie de la part du CH. Les autres options se retrouveraient avec des joueurs d’âge junior.

