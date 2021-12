CHALIFOUX, Gérard



À Rivière-Rouge, le 28 décembre 2021, à l'âge 93 ans, est décédé monsieur Gérard Chalifoux, époux de feu Mme Denise Charbonneau.Il laisse dans le deuil ses enfants, Carl (Karen) et Martin, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances aux:495 RUE BOILEAURIVIÈRE-ROUGE, QC, J0T 1T0le vendredi 7 janvier 2022 de 19h à 21h et le samedi 8 janvier de 9h à 10h45. Les funérailles auront lieu le samedi 8 janvier 2022 à 11h00 en l'église de L'Annonciation, 125 rue L'Annonciation S, Rivière-Rouge, Qc, J0T 1T0. L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière du même endroit.