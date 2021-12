Les maisons d’édition du Québec et de l’étranger réservent de très belles découvertes à leurs lecteurs cet hiver et ce printemps. La récolte s’annonce bonne : on pourra lire des romans enlevants et des essais percutants. Il y aura des sorties en librairie très attendues et de nombreux guides pratiques vraiment utiles et collés sur les tendances du moment. Voici 15 livres à surveiller au cours des prochains mois !

1. La chronique des Bridgerton – 9. Des années plus tard

Photo courtoisie, Éditions Flammarion Québec

Julia Quinn

Éditions Flammarion Québec

En librairie le 6 janvier

La romancière américaine Julia Quinn a imaginé la vie des principaux personnages de la série Bridgerton, quelques décennies plus tard. Découvrez ce que le destin réserve aux personnages de la populaire série, adaptée sur Netflix : Daphné, Simon, Héloïse, Violet et les autres. Une nouvelle série, Les Rokesby, suivra dès le mois de février.

Photo courtoisie, Éditions Albin Michel

Lisa Gardner

Éditions Albin Michel

En librairie le 5 janvier

La reine américaine du suspense psychologique propose cet hiver N’avoue jamais, une nouvelle enquête de D. D. Warren et de Flora Dane. Sur une scène de crime, D.D. Warren reconnaît une femme, Evie Carter, croisée lors d’une ancienne affaire. Elle devra faire la lumière sur une nouvelle affaire de meurtre où les secrets s’entrecroisent.

3. Alzheimer – Compréhension, solutions et accompagnement

Photo courtoisie, Éditions de Mortagne

Priska Poirier

Éditions de Mortagne

En librairie le 19 janvier

Autrice jeunesse à succès, Priska Poirier s’est penchée sur la problématique de la maladie d’Alzheimer dans ce nouvel ouvrage. Comment assurer la sécurité, le bien-être et la dignité d’une personne atteinte de cette maladie qui comporte de nombreux défis ? Quelles sont les ressources disponibles ? Comment protéger notre santé mentale et physique à titre d’aidant ?

4. Ce que femme veut

Photo courtoisie, Guy Saint-Jean Éditeur

Marie Gray

Guy Saint-Jean Éditeur

En librairie le 26 janvier

Autrice des fameuses Histoires à faire rougir, qui ont connu un succès international, Marie Gray s’est intéressée aux attentes et aux exigences dans les relations amoureuses pour écrire ce nouveau roman. Mars et Vénus arriveront-ils à s’harmoniser, enfin ? Y a-t-il de l’espoir pour vivre un amour authentique, sincère, véritable ? Elle en parle avec humour, sensibilité et une bonne dose de sensualité !

5. Soudain le Minotaure

Photo courtoisie, Éditions Alto

Marie Hélène Poitras

Éditions Alto

En librairie le 18 janvier

Pour célébrer les 20 ans de ce livre qui a reçu le prix Anne-Hébert, les éditions Alto proposent une édition revue et augmentée, avec la postface de l’auteure. Le roman raconte l’histoire d’Ariane qui parcourt l’Allemagne, au tournant du millénaire, et découvre les traces de la barbarie des guerres. L’héroïne cherche aussi à surmonter les séquelles d’une agression brutale à laquelle elle a survécu de justesse.

6. Amoureux et heureux malgré nos différences

Photo courtoisie, Les Éditions de l'homme

François St Père

Les Éditions de l’Homme

En librairie le 9 février

Puisque la connaissance de soi est fondamentale dans une vie de couple heureuse et épanouie, le psychologue et spécialiste de la thérapie de couple François St Père invite les lecteurs à faire un grand voyage, à la découverte d’eux-mêmes. Il souhaite aider les gens à composer avec leurs différences en développant la compassion et l’acceptation.

7. Fanette, la suite – Deuxième partie : Aveux

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Suzanne Aubry

Éditions Libre Expression

En librairie le 16 février

Après Amitiés particulières, la talentueuse Suzanne Aubry offrira à ses lecteurs la suite d’un nouveau pan de la saga à succès Fanette. Sa maison d’édition le présente comme « un véritable page turner » !

8. Novice

Photo courtoisie, Éditions Québec Amérique

Stéphane Dompierre

Éditions Québec Amérique

En librairie le 1er mars

Auteur et éditeur, Stéphane Dompierre réserve à ses lecteurs un roman qui détourne les codes de l’horreur pour en faire une comédie impitoyable envers notre époque. Novice raconte le parcours de 11 personnes dépendantes aux technologies qui s’inscrivent à un camp de débranchement d’une semaine.

9. Gens du Nord

Photo courtoisie, Gallimard

Perrine Leblanc

Gallimard

En librairie le 14 mars

Après s’être méritée de nombreux prix, dont celui du Gouverneur général du Canada avec son roman L’homme blanc, paru en 2011 aux Éditions Le Quartanier, Perrine Leblanc publiera un nouveau roman ce printemps. Au cours des dernières années, elle a également publié Malabourg chez Gallimard. L’homme blanc est paru en France dans la collection Blanche de Gallimard sous le titre Kolia.

10. État de terreur

Photo courtoisie, Éditions Flammarion Québec

Louise Penny et Hillary Clinton

Éditions Flammarion Québec

En librairie le 10 mars

La version française de ce livre-événement arrivera avec le printemps ! Au terme d’une période politique mouvementée aux États-Unis, une nouvelle administration vient d’être assermentée. Le président, à la surprise générale, nomme Ellen Adams, une ennemie politique, au poste clé de secrétaire d’État. La manœuvre est habile : cette désignation permet au président de museler une de ses plus virulentes critiques. Adams, en effet, doit renoncer à la direction de son empire médiatique pour assumer ses nouvelles fonctions.

11. Une femme extraordinaire

Photo courtoisie, Julie Artacho

Catherine Éthier

Éditions Libre Expression

En librairie le 13 avril

Ce roman relate la chute libre d’une jeune trentenaire à qui tout réussit. Une fille qui en apparence a tout pour elle, mais qui en coulisses se désintègre tranquillement. Une fille qui n’a jamais eu le droit d’échouer. C’est aussi l’espoir de se sortir d’une dépression.

12. Le sentier des Ravages

Photo Chantal Poirier

Andrée A. Michaud

Éditions Québec Amérique

En librairie le 29 mars

Andrée A. Michaud est une experte quand vient le moment de faire monter la tension dans ses romans ! Dans ce nouveau livre, Aby, Jude et Alex montent leurs tentes près de la rivière Brûlée. Ils sont loin de se douter que la partie de plaisir qu’ils avaient prévue tournerait au drame. Après avoir bien mangé, bien bu et bien rigolé, ils sont contraints de prendre la fuite à travers bois.

13. L’Histoire nous le dira

Photo courtoisie, Éditions Hurtubise

Laurent Turcot

Éditions Hurtubise

En librairie le 30 mars

Professeur à l’UQTR et auteur très apprécié, Laurent Turcot propose un essai grand public sur ce qui fait que le Québec est tel qu’on le connaît, avec sa culture si particulière. Il parlera de notre langue avec ses sacres, ses accents et ses expressions, de notre poutine et de notre pâté chinois, et du hockey.

14. Le club des dames d’argent, Tome 1 : L’Avant

Photo courtoisie, François Couture

Dominique Drouin

Éditions Libre Expression

En librairie le 13 avril

Voici le premier tome d’une trilogie. Chaque chapitre évolue autour d’un livre du club de lecture. S’ensuivent des conversations et des réflexions autour des vies, des accomplissements, des échecs et des désirs des huit héroïnes, qui mèneront à des changements importants dans leurs existences.

15. Renaissance

Photo courtoisie, Bruno Chabert

Olivier Norek

Éditions Michel Lafon

En librairie au mois de mai

Dans ce nouveau polar, le capitaine Coste, héros des trois premiers polars d’Olivier Norek, se retrouve sur une île battue par le vent, la neige et les brumes, entre le Groenland et le Canada. Sa maison est entourée de 16 caméras et les fenêtres sont en verre blindé. Quelle menace plane sur lui et sur un témoin majeur dans une affaire de disparition ?