DESHAIES Soeur Rose, S.G.M.



À Montréal, le 24 décembre 2021, à l'âge de 99 ans, est décédée soeur Rose Deshaies, native de St-Sylvère (Québec).Elle laisse dans le deuil, ses belle-soeurs Alexina Drapreau et Françoise Deshaies, plusieurs neveux et nièces ainsi que des ami(e)s et des consoeurs.Les funérailles auront lieu en privé, aux Appartements du Square Angus, le lundi 3 janvier 2022 à 10 heures. L'inhumation aura lieu au cimetière des Soeurs Grises sur l'île Saint-Bernard, Châteauguay.Des dons en faveur des Oeuvres de Mère d'Youville seraient appréciés.