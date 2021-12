McCann, James Alexander (Jim)

C'est avec une profonde tristesse que nous, sa famille, annonçons le décès de James Alexander (Jim) McCann survenu paisiblement à l'Hôpital des Vétérans de Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, le 22 décembre 2021, à l'âge de 98 ans.



Prédécédé par son épouse Gisèle (Desnoyers), il laisse dans le deuil ses enfants adorés: James (Joan Moynihan), Mary, Daniel (Beverley Parks), Kathleen (Harry Quart), Jeanne (John Percival), Robert (Carole Thibault) et Patricia-Ann, ainsi que ses quatorze petits-enfants et dix arrière-petits-enfants qui commençaient tout juste à le connaître. Lui survit également sa compagne, Ethel Lawson, avec qui il a passé de beaux moments en vacances au Maine, en Floride, et en croisière autour du monde.



Jim était vétéran de la Deuxième guerre mondiale, fier membre du 1st Canadian Parachute Battalion, 6th British Airborne Division. Il était aussi membre actif depuis plus de 50 ans du Royal Canadian Legion, NDG Branch 24/106. Son intérêt dans les sports, et plus particulièrement le hockey, l'a amené à prendre en charge le NDG Park Hockey Association pendant plusieurs années.



Il fait carrière en ventes d'outils industriels, et cette expérience l'amène, en 1975, à fonder Equipement McCann Ltée., une compagnie qui a, encore aujourd'hui, des bureaux à travers le Canada et les États-Unis.



On se souviendra de lui comme étant un homme qui faisait ''à sa manière''. Son secret de longévité était simple: ''Faites tout avec passion, et commencez chaque journée avec un plan''. Son énergie pour la vie était abondante, et tous ceux qui le connaissaient ont eu le plaisir de le côtoyer et de bénéficier de sa personnalité.



Les visites auront lieu le jeudi 6 janvier et le vendredi 7 janvier, de 14h à 16h et de 19h à 21h à la:



RÉSIDENCE FUNÉRAIRE J.J. CARDINAL

560 LAKESHORE DR., DORVAL, QC, H9S 2B3

514-631-1511



Preuve de vaccination requise.

Les funérailles auront lieu à l'église St. Veronica, 1300 Carson, Dorval, QC, le samedi 8 janvier, à 10h30, sur invitation seulement. L'inhumation aura lieu au Cimetière Champ d'honneur national, de Pointe-Claire, QC.



La famille tient à exprimer sa reconnaissance, pour les soins exceptionnels, prodigués par le Dr Richer ainsi que son équipe d'infirmières durant les 6 ans de son séjour à l'Hôpital des Vétérans. De plus, nous n'oublierons jamais l'attention donnée à nos vétérans par la Légion, que ça soit par des visites ou des activités organisées. Pour cette raison et en mémoire de Jim, nous apprécierons les dons faits à la Ste. Anne's Hospital Foundation (www.sahfoundation.ca) ou à Royal Canadian Legion Dominion Command Poppy Trust Fund (www.legion.ca).