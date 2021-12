BELLEHUMEUR née BÉLAIR

Marcelle



Au CHDL de St-Charles-Borromée, le 17 décembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Marcelle Bélair, épouse de feu monsieur Roger Bellehumeur, demeurant à Berthierville.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Christiane Bellehumeur (Jean Malo), Jean Bellehumeur (Lucie Fluet), Serge Bellehumeur (Elisabeth Rasmussen), Claude Bellehumeur et Denise Bellehumeur (Marc Nellis), ses 14 petits-enfants, ses 3 arrière-petits-enfants, sa soeur, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la date et l'heure des cérémonies pourraient être changé. Veuillez consulter notre site internet pour tout changement.La famille vous accueillera vendredi le 7 janvier 2022 de 19h à 21h et samedi dès 9h, au complexe :BERTHIERVILLEsuivront les funérailles en l'église Ste-Geneviève-de-Berthier à 11h. Madame Marcelle Bélair sera inhumée au cimetière de Berthierville.Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon et à l'église. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire. Notez qu'un maximum de 50 personnes à la fois, sur rotation,est autorisé à l'intérieur du salon (assujettis au changement ).