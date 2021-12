SABOURIN, Marcel



Le mercredi 12 mai 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Marcel Sabourin, de Vaudreuil-Dorion, époux de feu Huguette Bérubé.Il laisse dans le deuil son fils Michel, sa bru Diane, qui en ont pris grand soin, ses petits-enfants Dora et Maxime, ainsi que tous ses autres parents et amis.En raison des restrictions actuelles, les funérailles se dérouleront à une date ultérieure. Nous vous invitons à consulter régulièrement les avis de décès pour une plus récente mise à jour.Des dons à Diabète Québec seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com