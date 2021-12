MARTINO, Joseph



Le 21 décembre dernier, est décédé soudainement à sa résidence de Laval, M. Joseph Martino, âgé de 93 ans.Outre son épouse Mme Thérèse Drolet, il laisse dans le deuil ses filles feu Lisa, Irma (Albert Kelly), Diane, ses petits-enfants Patrick Kelly (Tammy Lemieux), Ghislain Kelly (Renée Mainville), Annie Martel, Yan Trottier (Valérie Mercier), 9 arrière-petits-enfants, sa soeur, ses frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances en l'Église St-Théophile de 13h00 à 14h00 le samedi 8 janvier. Une cérémonie suivra.En raison des circonstances actuelles, l'Église demande le passeport vaccinal et le respect des protocoles sanitaires. Il est possible d'admettre un maximum de 50 personnes en roulement pour les condoléances et 250 personnes pour la messe.Des dons à la Société Alzheimer ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.(6000, 31E Avenue, Laval Ouest, Qc)