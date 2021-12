5 questions à Jocelyn Lebeau: mettre la culture en valeur

Jocelyn Lebeau est un formidable ambassadeur de notre culture. Tant à la radio qu’à la télévision, il met en œuvre des projets au cœur desquels l’art se trouve. Cette année, il nous a offert le livre audio Ce qu’on respire sur Tatouine, il a coréalisé des radio-théâtres sur ICI Première, réaliser le Combat national des livres et son édition jeunesse, en plus d’être producteur au contenu et collaborateur du magazine Retour vers la culture et producteur au contenu de Mammouth. Son enthousiasme est contagieux. Parallèlement, il a géré le contenu pour une sixième édition de la Revue culturelle qu’anime André Robitaille et en partage les grandes lignes avec nous.

En cette période pandémique, l’exercice a-t-il été différent dans la recherche des sujets et des personnalités à mettre de l’avant ?

Le propre de l’artiste est d’être inventif. Il y avait tellement de propositions possibles. Nous allons évidemment saluer le retour sur scène des artistes, mais la revue de l’année c’est aussi tout ce qui se passe en littérature, au cinéma, en danse. Une heure, c’est si vite passé pour souligner les bons coups. Je prends des notes toute l’année. Les prix, les œuvres qui ont fait jaser, les succès au box-office, les sujets dont on a envie de parler. Je suis toujours en mission. Et d’année en année, ce n’est jamais la même émission.

Beaucoup d’artistes parlent davantage d’engagement. En quoi sont-ils une source d’inspiration pour toi ?

Je suis un amoureux de chacun d’eux. Quand j’avais 5 ans, je rêvais d’animer Les beaux dimanches. Découvrir une nouvelle œuvre c’est comme un cadeau que j’ai envie de partager. Une prise de parole en art c’est un engagement avec quelqu’un qui reçoit l’œuvre. La culture est partout et j’aimerais qu’il y en ait toujours plus. C’est incroyable de voir tout ce qui se fait chez nous. En plus, notre culture rayonne partout sur la planète. On a qu’à penser à Denis Villeneuve avec Dune ou encore Rébecca Déraspe et Alexia Bürger au théâtre à Paris.

On parle beaucoup de diversité. Sens-tu une mission de nous la faire découvrir dans la Revue culturelle ?

Pour moi la diversité est essentielle à tous les niveaux. Diversité dans les disciplines artistiques, dans les régions, dans l’origine de ses créateurs. Mais rien n’est forcé. Il y a 5 ans déjà, nous avions eu une discussion avec Natasha Kanapé-Fontaine, Kim Thuy et Mani Soleymanlou. C’était à l’époque un rare lieu de rencontre pour échanger sur la question. Heureusement, les choses changent pour le mieux. Cette année, beaucoup d’artistes autochtones ont été mis en lumière : le film Beans de Tracey Deer, l’hommage au TIFF d’Alanis Obomsawin, Samian qui a lancé un premier album en langue algonquine, Caroline Monnet tant au cinéma qu’en art visuel. Leur contribution saute aux yeux.

Comment se fait le travail avec André Robitaille qui anime cette rétrospective ?

On travaille de pair depuis des années. Ma première expérience en télé était à Bon baiser de France avec France Beaudoin et André l’avait remplacée quelque temps. J’étais bien impressionné de travailler avec l’animateur de Vazimolo ! André a beaucoup d’idées. Il est bon en contenu. Nous avons le même désir de rassembler des gens de différents domaines autour d’un sujet. Pour un segment de 5 ou 6 minutes, il mène des entrevues de 30 minutes qui pourraient être diffusées intégralement tellement elles sont intéressantes.

Quels sont les sujets qui ont retenu l’attention de cette sixième Revue culturelle ?

On va parler du retour sur scène avec trois artistes qui ont fait un spectacle solo (Guylaine Tremblay, Sam Breton, Louise Lecavalier), de littérature jeunesse avec trois auteurs qui ont lancé un premier livre pour enfants (David Goudreault, Isabelle Picard et Patrice Michaud). Il sera question de défi avec trois femmes qui s’en sont lancés (Caroline Monnet, Anne-Élisabeth Bossé, Mariana Mazza), de la mémoire qui crée l’art avec Samian, Sébastien Pilote et Eunice Bélidor. Du style unique de Klô Pelgag, Théodore Pellerin et Nicolas Ellis. Il y aura aussi des tête-à-tête, des prestations, une visite guidée du carrefour créatif de Pilou. Et tellement d’autres afin de donner des idées de consommer la culture à l’année.

