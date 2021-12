POMMET, Guy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Guy Pommet, survenu le 28 novembre 2021, à l'âge de 87 ans. Il était l'époux de feu Ghislaine Desjardins.Il laisse dans le deuil ses enfants Denyse (Normand), Line (Pascal), Nathalie (Sylvain) et Gabriel (Yang), ses petits-enfants Antoine, Catherine, Vickie, Véronique, Louis et Jade, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 9 janvier 2022 de 13h30 à 17h00 à la :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec et/ou à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne.La famille tient à remercier l'équipe de l'Hôpital Charles-LeMoyne pour leur présence et leur dévouement.