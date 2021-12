Bilan télé de fin d’année

C’est le moment de faire le bilan de ce qui nous a frappés à la télévision cette année. Regard sur 21 scènes, émissions, performances ou événements phares de 2021.

Le retour de Star Académie

La pandémie n’a pas nui au retour de la populaire franchise qui a su répondre à nos attentes. Confinés dans une magnifique maison, nos jeunes artistes ont eu droit à des classes de maîtres enrichissantes. Les coachs et la directrice, Lara Fabian, ont été généreux et bienveillants. Les variétés du dimanche, bien qu’en distanciation, ont été chaleureuses.

Premier couple gai dans le pré

Les téléréalités amoureuses ont mis du temps à s’adapter aux différents modèles de couples. L’amour est dans le pré a donné la chance à Alex de trouver l’amour. Complètement craquant, il n’a pas conquis que le cœur de David, il a aussi ravi celui de beaucoup de téléspectateurs. Et on peut dire qu’ils ont contribué à faire changer des mentalités.

Une histoire de jouet qui crée le malaise

Martin Matte a bien visé en ramenant ses Beaux Malaises 2.0. Il a su une fois de plus aborder avec doigté et tendresse des sujets graves tout en puisant dans l’humour. L’intervention que Jean-François et Martin font auprès de Patrick violent envers sa blonde en est un bon exemple. Même chose pour la question de l’Alzheimer de Monique. Sur une note beaucoup plus drôle, on ne peut oublier le passage à l’hôpital de JF et Buzz Lightyear dont l’histoire de jouet n’a pas tourné comme il l’aurait souhaité.

La dernière note de M’entends-tu ?

Photo d’archives

Cette série profondément humaine a su mettre en lumière le quotidien de trois femmes qui n’ont que leur amitié et que la vie n’épargne pas. Des gens sur lesquels on ne pose pas suffisamment le regard, mais auxquels on devrait tendre la main. Cette troisième saison, plus lumineuse, fut portée par l’espoir d’une vie meilleure. La dernière scène nous projette un futur teinté par une transmission de valeurs profondes. La vraie richesse.

Au cœur de la DPJ

Cette série aussi difficile que nécessaire, diffusée d’abord sur ICI RDI, nous a permis d’être témoins des faiblesses d’un système trop longtemps négligé et des intervenants qui le portent à bout de bras, au péril de leur propre santé. Une incursion sensible dans un univers tout ce qu’il y a de plus intime et douloureux. Chaque épisode ouvrait la porte à des discussions éclairantes animées par Anne-Marie Dussault afin de faire bouger les choses.

Les leçons d’humanité des Jeux olympiques

Photo d’archives

Bien plus que des performances sportives, les Jeux olympiques nous ont offert des leçons de vie. Pensons à Simone Biles qui a osé parler de santé mentale, ou aux athlètes italien et qatari qui, au saut en hauteur, ont décidé de partager l’or, à la détermination de l’haltérophile Maude Charron ou au triomphe de la nageuse paralympique Aurélie Rivard.

Un nouveau joueur en information

Le 29 mars marque le retour de l’information à Noovo avec Le fil. La journaliste et animatrice Noémi Mercier inaugure son bulletin avec une entrevue avec le premier ministre François Legault. On y présente les nouvelles différemment. Offrir une pluralité de voix journalistiques est essentiel pour lutter contre la désinformation.

Le talent à revendre de nos danseurs

Chaque semaine, Révolution met la barre de plus en plus haut et les performances des danseurs sont de plus en plus spectaculaires. Plusieurs révolutions se sont avérées aussi surprenantes que dangereuses. On note la précision de Tommy, la créativité de Willow, l’immense poésie de Cindy, Rahmane et Yoherlandy qui m’ont émue à chacun de leur passage.

Mourir dans la dignité

Photo d’archives

On savait dès le début de la série Virage qu’il y avait un secret familial. La maladie n’est pas quelque chose qu’on annonce à la légère. Sylvain Lessard a lutté pour combattre son cancer. En gardant le moral. Avec son optimisme et son calme contagieux. Mais il a perdu la bataille et choisi l’aide médicale à mourir. La scène est empreinte de respect, de paix et d’amour. Il est parti tout doucement sur une chanson.

Chronique d’une mort non annoncée

Photo d’archives

Luc Dionne a pris 2 millions de téléspectateurs par surprise. Qui aurait pu croire une fin si abrupte pour un des piliers de la populaire série District 31. Stéphane Pouliot, dit Poupou, a mis son nez dans une affaire croche. Un trafic mené par un amateur et un ripou. Il n’a eu aucune chance. Sa disparition a créé une onde de choc. Les enquêteurs du 31 sont tissés serré et ont connu leur lot de deuils. La scène où le commandant annonce sa mort est puissante. Bruno s’effondre.

Un féminicide de plus

Toute la vie a connu une saison très forte. L’autrice Danielle Trottier s’est surpassée en créant les personnages aux intrigues complexes. Les jeunes actrices et acteurs sont d’ailleurs exceptionnels. On pourrait citer Laura qui a eu des scènes de jalousie puissantes. Margot que sa mère « engrosse » pour rembourser des dettes de jeu. Wivine, enfermée dans un secret insoutenable. Et Daphné, prise avec un conjoint violent. Elle a mis du temps à accepter qu’il ne changerait pas. Jusqu’à ce qu’il commette l’irréparable. Un sujet qui rejoint tristement la réalité.

Le Canadien en finale de la Coupe Stanley

Photo d’archives

Je sais. Aujourd’hui, le parcours du Canadien pendant les séries paraît lointain et irréel. Mais nous n’avons pas rêvé. Le club de hockey nous a offert des moments exceptionnels, nous a tenus rivés devant nos écrans, nous a donné espoir à une époque où tout le Québec en avait besoin.

L’amour n’a pas d’âge

Et heureusement ! François et Vicky nous l’ont prouvé avec Si on s’aimait. Le grand-papa de Delson et la pétillante femme ont donné une chance à la vie à deux. Ils se sont prêtés à l’exercice avec beaucoup d’authenticité et ont fait preuve de générosité dans leurs réflexions avec Louise Sigouin. Sans brûler d’étapes, on peut quand même dire qu’ils se sont apprivoisés assez rapidement. Et ils sont à ce jour toujours ensemble.

Triomphe des Chanteurs masqués

Photo d’archives

L’événement télévisuel de l’année revient à des personnages spectaculaires hauts en couleur qui nous ont impressionnés par leurs performances vocales. Ils ont su nous mystifier jusqu’au grand dévoilement. En plus des costumes extraordinaires, ça faisait du bien de voir une grande émission de variétés avec des danseurs et de la pyrotechnie. On n’a pas lésiné sur les moyens.

4 performances à souligner

Photo d’archives

1. Jean-Nicolas Verreault dans Je voudrais qu’on m’efface. Steve est un père monoparental analphabète qu’on menace d’évincer et qui veut le meilleur pour sa fille.

2. Sandra Dumaresq dans Sortez-moi de moi. Intervenante sociale de première ligne, sa Myriam n’est pas moins vulnérable que ses patients.

3. Marie-France Marcotte dans Toute la vie. Elle incarne Christine la mère biologique de Tina. Souffrant de lourds troubles psychologiques, Tina va gagner sa confiance doucement. Un biscuit à la fois.

4. Vincent Leclerc dans Plan B. Difficile de rendre un personnage d’homme violent touchant. Comme la policière Mylène Clermont, et comme sa femme, on a envie de lui donner une chance. Une zone si délicate à traiter.

3 événements télé à l’échelle mondiale

Photo d’archives

1. L’entrevue de Meghan et Harry à Oprah. Il a été question de commentaires racistes de la part de membres de la famille royale à l’égard de leur bébé.

2. Le jeu du calmar et ses jeux d’enfants. Quand « Un, deux, trois soleils » devient soudainement un jeu mortel.

3. La réunion de Friends. Les six protagonistes se sont retrouvés pour se remémorer la belle époque.