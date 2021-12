OUELLET, Robert



À Montréal, le dimanche 26 décembre 2021 est décédé, à l'âge de 85 ans, Robert Ouellet, époux de feu Lise Boileau.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Adrianne Ouellet, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mardi 4 janvier 2022 de 11h à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe, et de là au cimetière Sault-au-Récollet (De La Visitation).Des dons en sa mémoire à la Fondation québécoise du cancer et/ou à la Société Alzheimer de Montréal, seraient appréciés.