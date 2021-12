Colombie-Britannique: la période d’isolement raccourcie à 5 jours pour les personnes vaccinées

Les habitants de Colombie-Britannique entièrement vaccinés peuvent désormais réduire leur isolement à cinq jours après avoir attrapé la COVID-19, a annoncé le gouvernement vendredi.

Auparavant, ceux qui avaient aux moins deux doses depuis plus de 14 jours, devaient s’auto-isoler pendant au moins une semaine.

«Nous sommes parvenus à un consensus selon lequel, avec la maladie plus bénigne que nous voyons actuellement chez la plupart des gens, nous pouvons apporter un changement pour réduire la période durant laquelle les gens doivent être isolés s’ils sont malades», a déclaré la directrice de la santé publique, Dr Bonnie Henry.

Aucun changement cependant du côté des résidents non vaccinés qui sont toujours tenus de s’auto-isoler pendant au moins dix jours à partir de l’apparition des symptômes ou de l’obtention du résultat positif à un test de dépistage.

Les gens ne devraient quitter leur domicile qu’après cinq jours seulement si leurs symptômes se sont «résolus ou se sont en grande partie améliorés», a précisé Dr Henry.

«Ce que nous constatons avec Omicron, c’est qu’une période d’incubation plus courte signifie que les gens sont contagieux plus tôt, d’un à deux jours avant le début de leurs symptômes, et que leur maladie a également tendance à se résoudre plus rapidement», a-t-elle justifié.

Plus tôt cette semaine, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) des États-Unis ont également raccourci à cinq jours la période d’isolement pour les Américains qui ont été testés positifs pour COVID-19 s’ils sont asymptomatiques.

L’Agence de la santé publique du Canada avait réagi mercredi en déclarant que la recommandation fédérale resterait à 10 jours à compter de l’apparition des symptômes.

