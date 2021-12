COVID-19: Israël commence à administrer une 4e dose aux personnes vulnérables

Un an après avoir lancé une première campagne de vaccination anti-COVID, Israël a commencé vendredi à administrer une 4e dose de vaccin à des personnes vulnérables dans l’espoir d’atténuer les effets d’une nouvelle vague de contaminations liée à la propagation du variant Omicron.

Les autorités sanitaires ont donné jeudi le feu vert à la 4e dose pour les personnes immunodéprimées à la suite de la campagne de doses de rappel à l’été 2021.

Dès le matin, des doses ont été administrées à l’hôpital Sheba, situé à Ramat Gan en banlieue de Tel-Aviv, chez des patients ayant subi des transplantations cardiaques par exemple.

« Au début, j’étais inquiète, mais après avoir parlé à mon docteur je me suis sentie rassurée, car elle m’a dit que c’était une bonne chose à faire, que cela allait nous aider, alors je me sens bien à présent », a dit Rinat Orion, une femme de 50 ans ayant subi une transplantation cardiaque et donc considérée comme une personne vulnérable en cas de contamination à la COVID-19.

Cet hôpital avait entamé lundi un essai clinique en administrant une quatrième dose du vaccin anticoronavirus à ses soignants.

« Nous avions obtenu de bons résultats avec la 3e dose qui n’avait d’ailleurs pas causé d’effets secondaires si ce n’est de légères douleurs localisées (...) Nous sommes impatients de voir la réponse à cette quatrième dose », a déclaré vendredi Dr Galia Rahav.

Besoin de protection

L’administration d’une quatrième dose permettra d’évaluer la possible hausse d’anticorps et l’apparition d’effets secondaires, et dira si elle permet ou non de réduire les risques d’infection, a indiqué Gili Regev-Yochay, directrice du département des maladies infectieuses à l’hôpital Sheba.

Peu après le début de vaccination des personnes immunodéprimées, le directeur du ministère de la Santé, Nachman Ash, a autorisé l’administration immédiate d’une 4e dose pour les pensionnaires de maisons de retraite et patients dans des départements gériatriques.

« Cette décision a été prise à la suite de crainte d’une augmentation du nombre de contaminations dans ces institutions qui met en danger la santé de ces personnes », a indiqué le ministère de la Santé alors que l’État hébreu se targue d’être à nouveau à l’avant-scène de la lutte contre la COVID-19 avec cette campagne.

« Israël ouvre la voie en administrant une 4e dose à sa population. Notre stratégie pour affronter Omicron est claire: plus la vague est forte, plus nous aurons besoin de protection pour l’affronter », a-t-il déclaré jeudi, en réintroduisant par ailleurs l’usage des masques sanitaires dans les rassemblements extérieurs de plus de 50 personnes.

Israël a par ailleurs reçu jeudi une première livraison de pilules anticoronavirus de Pfizer alors que le nombre de contaminations continue d’augmenter au pays qui avait recensé son premier cas de variant Omicron fin novembre.

Bond spectaculaire

Ces derniers jours, la propagation du variant Omicron a contribué à un bond spectaculaire des cas de COVID-19 sans toutefois, du moins jusqu’à présent, se traduire par une hausse marquée des hospitalisations.

Les autorités ont fait état vendredi de nouveaux cas de COVID dans les dernières 24 heures, un record depuis septembre et une augmentation de 152 % depuis une semaine, ce qui pourrait rapidement accroître la pression sur le système de santé.

Des chercheurs de l’université Hébraïque de Jérusalem ont estimé vendredi que le nombre de cas pourrait passer à 15 000, voire 20 000 par jour, d’ici dix jours et que le nombre de patients dans un état grave, qui est actuellement d’environ une centaine pour le pays, pourrait plus que décupler d’ici un mois.

Dans un pays de 9,2 millions d’habitants, où déjà plus de la moitié de la population a reçu une dose de rappel, les cas graves se concentrent à l’heure actuelle chez des personnes non vaccinées, selon les données rendues publiques par les autorités.

Au total, 1 381 684 contaminations ont été recensées depuis le début de la pandémie en Israël, dont 8 243 décès d’après les chiffres officiels.